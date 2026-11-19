GALLIPOLI (Lecce) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 18:00, La Casa degli Artisti di Gallipoli (in via Lepanto 1, angolo via Lecce) ospiterà un incontro dedicato al valore della cura reciproca e del rispetto nelle relazioni. Cuore dell’appuntamento, curato da Domenicaisabella Bono Mariano, Raffaele Bono Mariano e Maria Cristina Maritati, sarà la presentazione del volume Ricette che innamorano di Karina Tropea.
Attraverso le pagine del suo libro, l’autrice, viaggiatrice e appassionata di tradizioni gastronomiche internazionali, racconta la cucina non solo come pratica quotidiana, ma come strumento di incontro, ascolto e condivisione. Preparare e offrire un piatto diventa così un gesto concreto di attenzione verso l’altro, punto di partenza per riflettere su relazioni umane libere da ogni forma di sopraffazione. A dialogare con Tropea interverranno l’avvocata e mediatrice civile Daniela Giannuzzi, esperta in diritto ambientale e sostenibilità, e l’educatrice alimentare e naturopata Maruska Ciricugno, per esplorare il legame tra benessere individuale, consapevolezza e responsabilità sociale.
Il confronto letterario sarà affiancato da un percorso espositivo pensato per allargare lo sguardo dalle violenze domestiche e di genere alle ferite prodotte dai conflitti contemporanei. Gli spazi della galleria accoglieranno infatti le opere alieniste della serie «Sfascismo» di Giorgio De Cesario in dialogo con le tele di Rita De Matteis. Al centro della sala sarà esposta «Parvane», lavoro di De Cesario dedicato alle studentesse iraniane rimaste uccise durante un bombardamento statunitense: un richiamo simbolico al diritto universale delle donne all’istruzione, alla libertà e alla vita.
Agli ospiti è rivolto l’invito a indossare un dettaglio rosso, segno condiviso di memoria e impegno civile. Al termine dell’incontro, aperto gratuitamente al pubblico, è prevista una degustazione con aperitivo ispirata alle ricette del volume.
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