MONTERONI (Lecce) – Sei minuti sono bastati per mandare a monte un furto in abitazione a Monteroni di Lecce. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 novembre, in via Mediterraneo, dove l’intervento rapido di una guardia particolare giurata di GGS Vigilanza ha costretto i malviventi ad abbandonare l’edificio prima di riuscire a portare via alcunché.
L’allarme è scattato alle 18:52 nella Centrale Operativa dell’istituto, che ha immediatamente girato la segnalazione tramite sistema satellitare alla pattuglia di zona più vicina, contattando contestualmente il proprietario, in quel momento fuori casa. Alle 18:58 l’operatore era già davanti all’immobile: durante il controllo perimetrale esterno ha udito chiaramente rumori di passi in fuga provenire dal retro dell’abitazione e ha individuato una porta aperta lungo una delle fiancate.
Scattata la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. L’ispezione interna effettuata dai militari insieme al proprietario, nel frattempo rientrato, ha confermato che i ladri erano riusciti a introdursi in casa e a rovistare in diverse stanze, ma l’arrivo tempestivo della vigilanza li ha interrotti sul più bello, impedendo loro di consumare il furto.
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