Un immobile a Racale e disponibilità finanziarie fino a circa 500mila euro sono finiti sotto sequestro preventivo nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce. Il provvedimento, finalizzato alla confisca “per sproporzione” (ex art. 240 bis del codice penale), è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un soggetto già raggiunto in precedenza da misure coercitive personali e reali.
L’indagine, condotta dai finanzieri della Compagnia di Gallipoli, affonda le radici nel febbraio 2025, quando le Fiamme Gialle avevano avviato una complessa attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti nei confronti di un gruppo criminale attivo nel territorio di Alliste. Quella prima fase investigativa aveva già portato a tre arresti in flagranza di reato e al sequestro di un chilogrammo di cocaina, oltre ad autovetture, denaro contante e beni di lusso.
Incrociando i dati delle indagini finanziarie, le banche dati del Corpo e mirati accertamenti sul territorio, i militari hanno poi ricostruito il profilo economico-patrimoniale dell’indagato, facendo emergere una netta sproporzione tra i redditi ufficialmente dichiarati e il reale tenore di vita e patrimonio accumulato. L’Autorità Giudiziaria ha quindi accolto la richiesta della Procura disponendo il vincolo cautelare sull’abitazione di Racale nella disponibilità dell’uomo e sulle somme fino alla concorrenza del mezzo milione di euro, ritenuto il profitto delle attività illecite ipotizzate.
Come precisato dagli inquirenti, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.
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