Criminalità giovanile, i dati della Polizia di Stato e l’allarme del Garante Abbaticchio: “La sicurezza è soprattutto una questione di quartiere”

“La criminalità giovanile torna al centro dell’attenzione con i risultati della vasta operazione di contrasto condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale nelle ultime due settimane. L’attività ha interessato in particolare le aree di spaccio e della movida, con controlli finalizzati a contrastare i reati commessi da giovani e minorenni contro la persona e il patrimonio, oltre a quelli legati alla detenzione e al porto illegale di armi e allo spaccio di sostanze stupefacenti.” Lo dichiara il Garante regionale dei diritti del minore Ludovico Abbaticchio.

“A livello nazionale sono stati controllati 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Le persone arrestate sono state 644, tra cui 69 minorenni, mentre 1.695 giovani, di cui 373 minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà. Tra le condotte contestate figurano tentati omicidi, lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di stupefacenti, detenzione illegale di armi e porto di strumenti atti a offendere.

Particolare attenzione è stata riservata anche al mondo dei social network: sono stati monitorati 1.115 profili, tre dei quali, in provincia di Torino, sono stati segnalati per l’oscuramento in ragione della presenza di contenuti violenti e dell’ostentazione di armi.

In provincia di Bari l’attività si è concentrata soprattutto nel centro cittadino e nella città vecchia. Sono state identificate 3.189 persone, di cui 72 minorenni, e controllati 894 veicoli. Sequestrati circa due chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana.

Tra gli episodi più significativi quello avvenuto alla stazione ferroviaria di Corato, dove tre ragazzi di 12 e 13 anni sono stati individuati dopo aver collocato due grossi massi sui binari, provocando il fermo di un treno diretto ad Andria. I tre sono stati successivamente rintracciati in un’abitazione privata, dove avevano provocato danni e rovistato nell’automobile del proprietario. Dopo aver ammesso le proprie responsabilità, sono stati affidati ai genitori su disposizione della Procura minorile.

Il 17 ottobre, a seguito di un’attività investigativa della Squadra Mobile, tre minori di 14 anni sono stati denunciati perché ritenuti presunti responsabili di due aggressioni ai danni di ragazzi quindicenni, avvenute a Bari vecchia.

Il 24 ottobre, a Putignano, un sedicenne di nazionalità tunisina è stato arrestato in flagranza mentre cedeva sostanze stupefacenti a tre persone. Durante la perquisizione sono stati trovati 19 involucri contenenti complessivamente circa 17 grammi di cocaina. Il giovane era già stato denunciato in precedenza per un episodio analogo.

Di fronte a questi episodi, il mio invito è di andare oltre la dimensione emergenziale e la rappresentazione mediatica dei singoli fatti di cronaca, richiamando l’attenzione sulle cause sociali ed educative della devianza minorile. Gli episodi dei massi sui binari e delle aggressioni tra giovanissimi, pur gravissimi, rappresentano soprattutto l’aspetto più visibile di un fenomeno più complesso. I dati del Ministero dell’Interno segnalano una riduzione generale dei fenomeni legati alla criminalità e alla microcriminalità, ma la sicurezza non è soltanto una questione nazionale: è soprattutto una questione di quartiere.

Il quadro pugliese, presenta differenze territoriali: le denunce risultano in calo nelle province di Bari, BAT e Lecce, mentre Foggia appare come l’area maggiormente esposta sul piano dell’emergenza criminale e microcriminale. In questo contesto, preoccupa il coinvolgimento di minorenni in aggressioni, fenomeni di gruppo, spaccio, contenuti violenti diffusi sui social e possesso di armi o strumenti atti a offendere.

Il problema deve essere affrontato intervenendo innanzitutto sulle fragilità del sistema educativo, a partire dalla famiglia e dalla responsabilità genitoriale, senza trascurare il ruolo delle istituzioni nazionali, regionali e territoriali. Quando il sistema educativo, che parte dalla famiglia e prosegue attraverso le istituzioni, è debole, la strada finisce spesso per offrire ai ragazzi modelli e opportunità devianti. Alle difficoltà economiche e alle povertà crescenti si aggiungono, in alcuni casi, superficialità e sottovalutazione del problema negli stessi contesti familiari. Servono quindi investimenti seri nelle politiche per la salute e il benessere sociale dei minori, insieme a una rete istituzionale capace di sostenere concretamente famiglie e ragazzi.

La prevenzione deve partire dai luoghi e dai momenti in cui si manifestano le maggiori fragilità. Un esempio concreto consiste nello spostare l’attenzione dai soli controlli nelle zone della movida del sabato sera ai quartieri, soprattutto nel pomeriggio, intorno alle 15:00, quando i ragazzi escono da scuola e spesso non hanno luoghi adeguati in cui trascorrere il tempo. In questo percorso la scuola, dopo la famiglia, rappresenta un presidio educativo e democratico fondamentale, ma non può essere lasciata sola. Occorrono finanziamenti adeguati e progetti integrati con la didattica, attraverso équipe socio-sanitarie ed educative in grado di affiancare studenti e docenti, attività di formazione e percorsi di tempo prolungato.

L’obiettivo è favorire la permanenza dei ragazzi negli ambienti scolastici e istituzionali anche fino alle ore 18:00, attraverso doposcuola, attività educative, sociali e sportive che offrano occasioni di crescita, inclusione e partecipazione. Raccontare i singoli episodi fa notizia, ma ciò che spesso resta fuori dall’attenzione pubblica è la carenza di politiche strutturate per il benessere delle nuove generazioni. Non servono soltanto più pattuglie di polizia per strada: servono patti istituzionali, risorse nazionali e territoriali e interventi concreti a sostegno delle famiglie, della scuola e dei minori. Dobbiamo fare in modo che la strada non diventi il principale luogo di accoglienza e, troppo spesso, di avvicinamento alla devianza”.