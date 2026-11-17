SALICE SALENTINO (Lecce) – L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”, promossa dalla Polizia di Stato con l’obiettivo di contrastare ogni forma di violenza contro le donne, promuovendo la cultura del rispetto, della consapevolezza e della prevenzione.

Per l’occasione sarà presente il camper della Polizia di Stato, con operatori specializzati a disposizione della cittadinanza per offrire ascolto, informazioni e occasioni di confronto in un contesto aperto e accogliente.

A seguire, dopo i saluti del sindaco Mimino Leuzzi e della sindaca del CCRR Michela Cappello, si terrà un momento di approfondimento che vedrà la partecipazione del dott. Giorgio Grasso, dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, e dell’ispettore Antonio Melcarne, dell’Ufficio Tutela Minori. Sarà un’occasione per conoscere gli strumenti a disposizione delle vittime, approfondire il ruolo delle istituzioni e rafforzare la rete territoriale di prevenzione e protezione.

Il sindaco di Salice Salentino, Mimino Leuzzi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

«La violenza di genere è una ferita profonda che riguarda l’intera società e che non può essere affrontata soltanto attraverso la repressione, ma richiede soprattutto prevenzione, educazione e un cambiamento culturale. Come amministrazione comunale sentiamo forte la responsabilità di promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione, affinché nessuna donna debba sentirsi sola o abbandonata.

La presenza della Polizia di Stato e della Questura di Lecce rappresenta un’opportunità importante per avvicinare le istituzioni ai cittadini, far conoscere gli strumenti di tutela e incoraggiare chi vive situazioni di violenza o difficoltà a trovare il coraggio di chiedere aiuto. Ringrazio la Polizia di Stato e la Questura di Lecce per la disponibilità e la collaborazione dimostrate».

«È fondamentale – prosegue il sindaco Leuzzi – che tutta la comunità si senta coinvolta. Il contrasto alla violenza sulle donne non può essere una battaglia che riguarda soltanto le vittime o le istituzioni: è un impegno collettivo che chiama in causa famiglie, scuole, associazioni e cittadini. Dobbiamo costruire insieme una comunità capace di ascoltare, riconoscere i segnali della violenza e intervenire, senza indifferenza e senza silenzi».

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, per condividere un momento di confronto e crescita civile e contribuire alla costruzione di una società più consapevole, sicura e libera da ogni forma di violenza.

Salice Salentino – Centro Diurno per Anziani, Piazza Pace

19 novembre, ore 18:00

La partecipazione di tutti è importante: insieme possiamo fare la differenza.