Cinque le strade interessate da questa prima fase: via Brindisi, via Lecce, via Raffaello Sanzio, via Gorizia e via San Giuseppe. Modifiche temporanee anche alle fermate degli autobus per garantire la sicurezza degli studenti.

Prendono il via a Squinzano i lavori di riqualificazione della rete stradale cittadina, nell’ambito di un programma complessivo di interventi da circa 1,5 milioni di euro.

Un investimento importante, destinato a migliorare le condizioni delle strade, aumentare i livelli di sicurezza e restituire maggiore decoro e funzionalità alla viabilità urbana. Un progetto atteso da tempo che entra adesso nella sua fase operativa, con l’apertura dei primi cantieri.

Il primo blocco di interventi interesserà cinque arterie cittadine: via Brindisi, via Lecce, via Raffaello Sanzio, via Gorizia e via San Giuseppe. I lavori saranno organizzati in più fasi, con l’obiettivo di limitare per quanto possibile le ripercussioni sulla circolazione e consentire il regolare svolgimento delle attività quotidiane.

In concomitanza con l’avvio dei cantieri, sono previste anche alcune modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico. Per le prossime settimane, le fermate degli autobus attualmente presenti su via Brindisi e via Lecce saranno trasferite in due nuove postazioni: presso lo spiazzo antistante lo Stadio Comunale, in via Caduti di Superga, e nella Zona Industriale, di fronte all’isola ecologica.

Una misura necessaria per garantire il transito degli studenti in condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori.

L’Amministrazione comunale è consapevole degli inevitabili disagi che l’apertura dei cantieri potrà comportare per residenti, automobilisti e attività commerciali, e invita la cittadinanza alla collaborazione e alla pazienza.

«Investire sulle strade significa investire sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sul futuro della nostra comunità. – dichiarano congiuntamente il Sindaco Mario Pede e l’Assessore ai Lavori Pubblici Valentina Casilli – Si tratta di interventi attesi, che rappresentano un impegno concreto per migliorare la città e che oggi diventano realtà. Lavoreremo per portare avanti il programma nel rispetto dei tempi e riducendo al minimo i disagi per i cittadini».