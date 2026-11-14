Sipario sulla 27ª edizione del Festival del Cinema Europeo: a “Shame and Money” di Visar Morina l’Ulivo d’Oro

Nove giorni di proiezioni tutte sold out, incontri gremiti e ospiti internazionali hanno segnato la chiusura della 27ª edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, diretto da Alberto La Monica. A conquistare l’Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano al Miglior Film è stato “Shame and Money” di Visar Morina, scelto dalla giuria presieduta da Frédéric Boyer (con Giacomo Abbruzzese, Angela Prudenzi, Miroljub Vučković e Claudia Bedogni) per la capacità di raccontare con sobrietà e concretezza un drammatico fenomeno economico e sociale preservando la dignità dei protagonisti.
Grande protagonista del palmarès è stato anche “How to Divorce during the War” di Andrius Blaževičius, che ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria e il Premio SNGCI alla Migliore Attrice Europea per Zygimante Elena Jakstaite, mentre “The Boatman” di Simão Cayatte ha messo d’accordo spettatori e addetti ai lavori aggiudicandosi sia il Premio del Pubblico sia il Premio della Critica SNCCI.
Tra gli altri riconoscimenti principali spiccano la 17ª edizione del Premio Mario Verdone, assegnato dai fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone all’opera prima “Tienimi presente” di Alberto Palmiero (con riconoscimento speciale a “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni), il Premio Emidio Greco andato a “Il mio nemico” di Andrej Chinappi e il Premio Puglia Show conquistato da “Sueña ahora” di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini.
Tutti i premi della 27ª edizione
Concorso Lungometraggi Europei
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Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano (Miglior Film): Shame and Money di Visar Morina
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Premio Speciale della Giuria: How to Divorce during the War di Andrius Blaževičius
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Migliore Fotografia: L’estate che finì due volte di Matteo Incollu
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Migliore Sceneggiatura: Baby Star di Joscha Bongard
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Premio SNGCI Migliore Attrice Europea: Zygimante Elena Jakstaite (How to Divorce during the War)
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Premio FIPRESCI: The Blow di Julien Gaspar-Oliveri
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Premio della Critica SNCCI: The Boatman di Simão Cayatte (Menzione speciale ex aequo a The Lost Son di Darko Štante e The Fatigued di Yura Dunay)
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Premio Cineuropa: Stand Up di Mari Sanders
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Premio del Pubblico: The Boatman di Simão Cayatte
Altre sezioni e premi speciali
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Premio Puglia Show (Premio CNC e Augustus Color): Sueña ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini
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Menzione Speciale Puglia Show e Premio Unisalento: François, Jean et moi di Marco Bortune
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Premio Mario Verdone: Tienimi presente di Alberto Palmiero (Riconoscimento speciale a Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni)
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Premio Emidio Greco: Il mio nemico di Andrej Chinappi
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Menzione Speciale Cinecittà News (Cinema&Realtà): Lo spazio vuoto di Stefano Testa e Alberto Ceresoli
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Premio Rotary Club Lecce: L’ora di tutti di Stefania Rocca
«Siamo molto soddisfatti del bilancio di questa edizione, che ha confermato il forte legame tra il Festival e il suo pubblico – ha dichiarato il direttore Alberto La Monica –. La presenza di personalità del calibro di Jeremy Irons, Luigi Lo Cascio ed Enzo d’Alò ha rappresentato un valore importante, così come il ritorno a Lecce di Carlo e Luca Verdone per l’omaggio al padre Mario. Con la nuova sezione Apulia Screening abbiamo inoltre rafforzato l’attenzione verso la produzione audiovisiva legata alla Puglia, valorizzando le realtà che contribuiscono alla crescita del settore sul territorio».
Anche quest’anno i riconoscimenti hanno unito arte e sostenibilità territoriale: l’Ulivo d’Oro e i premi alla carriera portano la firma dell’artigiano molfettese Michele Amato (Mikama Gioielli), la targa del Premio Mario Verdone è stata realizzata da FuturoRemoto Gioielli di Gianni De Benedittis, mentre altre creazioni in legno d’ulivo – realizzate anche dal maestro Fabrizio Mastrogiovanni – hanno ribadito il sostegno del Festival alla battaglia della Rete CLETUS contro la dispersione del patrimonio arboreo salentino.
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