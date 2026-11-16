I salentini Pallida Cavtat conquistano la diciassettesima edizione del concorso nazionale Musica da Bere

Chitarre abrasive, batterie sincopate e una voce sospesa tra melodia e rumore. Con un rock alternativo che dà forma alle inquietudini dell’adolescenza in provincia, i giovanissimi salentini Pallida Cavtat, attivi dall’estate del 2024, hanno conquistato la diciassettesima edizione di Musica da Bere, il concorso nazionale indipendente organizzato da Il Graffio APS. Nella finale di domenica 15 novembre al Der Mast di Brescia, il trio formato da Virginia Massi (voce e basso), Lorenzo Paiano (batteria) e Alberto Ruberti (chitarre e basso) ha condiviso il palco con Core Mato, De.Stradis, Fujiiro e Tragic Carpet Ride. Ospite della serata Iosonouncane, vincitore nel 2012. A valutare le esibizioni sono stati gli otto professionisti della giuria specialistica e i dieci rappresentanti dei festival e dei club della rete live.

Presentato in anteprima nell’ambito del SEI Festival di CoolClub, l’album d’esordio “La distanza tra noi e la riva” è uscito il 14 agosto per NOS Records, con distribuzione Believe Music. Registrato, mixato e masterizzato da Marco Ancona, il disco racconta le fragilità e il bisogno di appartenenza di una generazione cresciuta tra internet, videogiochi e cinema. Ai primi singoli Incendio/Accordi e Il molo degli Inglesi, nel progetto discografico si aggiungono Elisa, Freccia Rossa, Enoch, Estrogeni, Mandarino e Il motivo per cui non sarò un pianeta. Nelle otto tracce, suggestioni wave, incursioni noise e richiami all’alternative rock degli anni Novanta danno voce al disorientamento e alla tensione. “La distanza tra noi e la riva” restituisce così il ritratto di un’età e di un luogo senza trasformarsi in un diario strettamente autobiografico.