Riguardo la guerra ibrida “l’Europa sta lavorando nella direzione di avere un maggiore coordinamento, a livello europeo, con gli Stati membri, ma resta una sfida sulla quale è necessario essere all’altezza perché le minacce sono oggettive e, quindi, è necessario che ci sia la capacità di dare una risposta adeguata”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto parlando a Rende (Cosenza) a margine del convegno nazionale del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) sul futuro delle università dopo il Pnrr.