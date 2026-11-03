L’almanacco di oggi 3 novembre

Il Santo del giorno: Santa Silvia. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Trete suntu li potenti: lu Papa, li re, e ciunca nu tene nienti. Significato: Tre sono i potenti: il Papa, il Re e i nullatenenti.
– Sono nati in questo giorno
1801 Vincenzo Bellini
1908 Giovanni Leone
1964 Cristina Parodi
– Proverbio
Quando si è in ballo bisogna ballare
– Accadde oggi
1918 fine della I Guerra Mondiale con la firma dell’armistizio da parte del commando austriaco
– Scoperte
1914 Mary Phelps Jacobs brevetta il reggiseno