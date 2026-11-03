La ricetta del giorno: Torta alla zucca

Ingredienti
300 g di zucca
3 uova
una noce di burro
150 ml di olio di semi
150 g di zucchero
200 g di farina 00
1 bustina di vanillina
3 amaretti
1 bustina di lievito vanigliato
buccia d’arancia grattugiata
zucchero a velo q.b.
Procedimento
Tagliate la zucca in cubetti, cuocete la zucca in padella con una noce di burro. Successivamente frullate la zucca con un mixer fino ad ottenere una purea.
Montare prima gli albumi a neve e successivamente montare i tuorli con lo zucchero.
Unite ai tuorli la purea di zucca, la scorza di arancia grattugiata, la farina setacciata, la vanillina, gli amaretti sbriciolati finemente, il lievito, l’olio si semi e amalgamate il tutto. Infine aggiungere gli albumi montati, girare dal basso verso l’alto, fino ad ottenere un composto omogeneo.
Infornate la torta di zucca a 180° per 35 minuti circa fino a che sarà dorata in superficie. Spolverizzate infine con lo zucchero a velo.
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