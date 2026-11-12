Deghi vince per l’ottava volta il premio “Insegna web dell’anno”

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San Cesario di Lecce – Deghi conquista ancora una volta il titolo di “Insegna Web dell’Anno” nella categoria Mobili & Complementi d’Arredo, aggiudicandosi il riconoscimento per l’edizione 2026-2027. Si tratta dell’ottava vittoria per l’azienda, un risultato che conferma la continuità del suo percorso di crescita e il rapporto di ﬁducia costruito nel tempo con i consumatori.

Quella di quest’anno è una vittoria dal signiﬁcato importante. Deghi ha infatti conquistato il primo posto in una ﬁnale particolarmente competitiva, che ha visto la partecipazione di importanti realtà del settore, tra cui IKEA. Un traguardo che conferma la solidità del percorso intrapreso dall’azienda salentina e il riconoscimento ottenuto da parte dei consumatori.

«Vincere per l’ottava volta questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio, ma quest’anno la soddisfazione è ancora più speciale. Confrontarci con realtà di assoluto rilievo e riuscire a conquistare il primo posto è un risultato che ci rende particolarmente ﬁeri del percorso intrapreso. Questo premio ha un valore ancora più importante perché arriva direttamente dai consumatori: sono loro, con la loro ﬁducia e le loro preferenze, a riconoscere ogni giorno il valore del nostro lavoro. È un successo che appartiene a tutta la squadra Deghi, alle persone che con impegno e passione contribuiscono quotidianamente alla crescita dell’azienda. A tutti loro e ai nostri clienti va il mio più sincero ringraziamento», dichiara Alberto Paglialunga, CEO di Deghi.

Il premio “Insegna Web dell’Anno”, promosso da Q&A Research Italia in collaborazione con SEIC – Studio Orlandini, è uno dei riconoscimenti dedicati al gradimento dei consumatori nei confronti delle insegne commerciali. Il risultato viene determinato sulla base delle valutazioni espresse direttamente dai clienti, che sono chiamati a giudicare diversi aspetti dell’esperienza d’acquisto online: prezzo, assortimento, servizio, qualità delle informazioni, consegna e facilità di utilizzo del sito.

Un sistema di valutazione che attribuisce un valore particolare al giudizio di chi acquista e utilizza concretamente i servizi offerti dalle aziende.