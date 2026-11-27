LECCE – Sono 83 le candidature complessivamente pervenute a GenV – Generazione Volontariato, il progetto civile e culturale nato per valorizzare il volontariato salentino e favorire il ricambio generazionale nel mondo dell’associazionismo. Sessantaquattro riguardano le sette categorie del Premio GenV, mentre 19 sono le proposte presentate attraverso la Call Giovani. A emergere è un patrimonio di esperienze che testimonia la vitalità del volontariato salentino e la varietà delle forme in cui si esprime l’impegno per il bene comune: tra i candidati c’è chi ha raggiunto il traguardo delle 200 donazioni di sangue, chi da trent’anni interviene nelle emergenze di protezione civile, chi sceglie la musica, il teatro o lo sport come strumenti di solidarietà e chi, a 95 anni, continua a dedicarsi alla vita della propria associazione. A queste storie si affiancano le idee delle nuove generazioni, desiderose di contribuire alla crescita civile e sociale del territorio.

I riconoscimenti saranno assegnati sabato 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, nel corso dell’evento “Il volontariato che cambia le comunità”, in programma dalle 20.30 al Teatro Apollo di Lecce. Il Premio GenV è articolato in sette categorie, pensate per valorizzare le diverse espressioni dell’impegno civile: volontario o volontaria dell’anno, associazione dell’anno, giovani per il volontariato, scuola e cittadinanza attiva, impresa per la comunità, innovazione sociale e progetto ad alto impatto sociale.

A orientare la valutazione delle candidature saranno l’impatto sociale delle esperienze, la capacità di costruire reti, la sostenibilità delle iniziative, il coinvolgimento delle nuove generazioni e il grado di innovazione. Le candidature restituiscono la fotografia di un Salento nel quale la solidarietà assume forme diverse, attraversando tutti gli ambiti della vita sociale.

Tra le esperienze candidate ci sono associazioni che accompagnano i pazienti oncologici e le loro famiglie, volontari che portano la lettura e la musica nei reparti ospedalieri, progetti di contrasto alla violenza di genere e iniziative dedicate agli anziani e alle persone con disabilità. C’è una biblioteca nata nella sezione femminile del carcere di Lecce e ci sono spiagge attrezzate per consentire anche alle persone con disabilità motorie di vivere il mare. L’impegno per il bene comune si esprime anche attraverso il recupero di terreni abbandonati, la realizzazione di orti socioterapeutici, la tutela della biodiversità e il contrasto agli sprechi. La cultura diventa strumento di inclusione attraverso esperienze teatrali, festival, musei diffusi e orchestre giovanili gratuite. Significativo anche il contributo delle istituzioni scolastiche, impegnate a promuovere la cittadinanza attiva attraverso esperienze di solidarietà, educazione alla legalità e cura dei beni comuni.

Alle esperienze già consolidate si affiancano le 19 proposte pervenute attraverso la Call Giovani “Le idee diventano azioni – Giovani per il Bene Comune”, rivolta alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Tra le idee candidate figurano un giardino multisensoriale per i bambini in cura, un kart accessibile alle persone con disabilità, laboratori scientifici gratuiti, esperienze di teatro sociale e occasioni di incontro tra generazioni. Nel corso della serata al Teatro Apollo saranno proclamati i vincitori della Call: i tre progetti selezionati riceveranno ciascuno un sostegno economico di 2mila euro e potranno contare sull’accompagnamento di tutor ed esperti per la loro realizzazione.

A condurre la serata del 5 dicembre sarà l’attrice e scrittrice Clio Evans. Tra gli ospiti Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, che porterà sul palco la propria testimonianza, la cantautrice FLO e l’attore e narratore Fabrizio Saccomanno, che leggerà “Il topo e la montagna”, favola scritta da Antonio Gramsci. Gli interventi musicali saranno affidati alla pianista Carla Petrachi.

La premiazione sarà preceduta, venerdì 4 dicembre dalle 17, nella Sala Teatrino del Convitto Palmieri di Lecce, dai “Dialoghi sul Bene Comune”, un pomeriggio di confronto articolato in quattro tavoli tematici: “Giovani, scuola, università e cittadinanza attiva”, “Ambiente, città e geografia delle relazioni”, “Salute e cura delle fragilità invisibili”, “Comunicazione del volontariato e contrasto alla disinformazione”.

Il comitato promotore di GenV – Generazione Volontariato è composto da CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS, Fondazione di Comunità del Salento, Tria Corda ODV, Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e Associazione G.PRO – Giovani Proattivi ODV. Media partner dell’iniziativa è Nuovo Quotidiano di Puglia, mentre Commed I A è sponsor tecnico. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Puglia e con il patrocinio della Città di Lecce e della Provincia di Lecce. Main sponsor dell’iniziativa è Enegan, sponsor sono Coop Alleanza 3.0, Assimoco (nell’ambito dell’iniziativa Eticapro), Farmacia del Sole e Hangar 10-20.

Per aderire al progetto GenV o richiedere informazioni è possibile scrivere a progettogenv@gmail.com; telefonare al 0832 404242; telefonare o scrivere su whatsapp al numero 3519199569.