La possibilità di scegliere come vivere, costruire il proprio futuro e partecipare pienamente alla società non è un privilegio, ma un diritto. Ed è su questo principio che l’assessorato al Welfare della Regione Puglia continua a investire per rafforzare le opportunità di autonomia delle persone con disabilità. La Giunta regionale ha programmato ulteriori 4,5 milioni di euro per Comunità Pro.V.I. – Autonomia, Socialità, Sport, consentendo lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico 2026 e l’ammissione al finanziamento di un numero significativamente maggiore di progetti di vita indipendente.

Un incremento che va oltre il semplice rifinanziamento della misura: è la scelta di non fermarsi davanti all’esaurimento delle risorse inizialmente disponibili e di reperire nuovi fondi per rispondere alle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. I progetti di vita indipendente, infatti, non si limitano a garantire assistenza, ma permettono alle persone di organizzare la propria quotidianità, compiere scelte, sviluppare relazioni e costruire percorsi personali e familiari.

Con il nuovo stanziamento, le risorse complessivamente programmate per la misura nell’annualità 2026 raggiungono 10.420.000 euro.

Le nuove risorse, assegnate agli Ambiti territoriali sociali, saranno destinate alle istanze presentate nell’unica finestra quadrimestrale del 2026, relativamente alle Linee A e C dell’Avviso.

La Linea A finanzia progetti individuali rivolti a persone con disabilità non derivante da patologie strettamente connesse all’invecchiamento, che conservano capacità di autodeterminazione. La Linea C è dedicata alle giovani donne con disabilità che intendono affrontare o stanno già vivendo l’esperienza della maternità, attraverso percorsi personalizzati di sostegno nell’esercizio delle responsabilità genitoriali, in condizioni di autonomia e sicurezza.

Particolare rilievo assume proprio quest’ultima linea di intervento, che riconosce e sostiene il diritto alla genitorialità, superando pregiudizi e ostacoli che ancora condizionano le scelte affettive e familiari delle donne con disabilità.

“La Puglia non aspetta, investe. Abbiamo deciso di mettere altri 4,5 milioni di euro perché non volevamo che le aspirazioni e i progetti di vita di tante persone rimanessero senza risposta per mancanza di risorse. Portiamo così a oltre 10,4 milioni di euro l’investimento complessivo per Comunità Pro.V.I., dimostrando che la vita indipendente è una priorità concreta delle nostre politiche di welfare. Ma c’è un dato che non possiamo assolutamente ignorare: 8,5 milioni sono risorse regionali stanziate per un solo anno, mentre il Governo nazionale contribuisce con appena 1,92 milioni per due anni. La Regione sta facendo la propria parte, e anche molto di più. Non possiamo però accettare che un diritto fondamentale come quello alla vita indipendente sia sostenuto quasi esclusivamente dai bilanci regionali. Il Governo deve assumersi maggiori responsabilità e garantire risorse adeguate. L’autonomia delle persone con disabilità non può essere una questione di disponibilità finanziaria dei singoli territori. Dietro ogni progetto c’è una persona che rivendica la possibilità di scegliere il proprio futuro: le istituzioni hanno il dovere di renderlo possibile”, dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia. “La Linea C esprime un principio importante: la disabilità non può diventare una ragione per mettere in discussione il diritto di una donna a diventare madre. La maternità deve essere una scelta libera, non condizionata da pregiudizi o discriminazioni. Le giovani donne devono poter vivere questa esperienza e prendersi cura dei propri figli potendo contare su sostegni adeguati, in condizioni di sicurezza e autonomia. Una società è realmente inclusiva quando riconosce a ciascuna persona anche il diritto di costruire il proprio progetto affettivo e familiare” conclude Casili.