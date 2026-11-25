Il docente di Teologia fondamentale guiderà l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano nel triennio 2026-2029.

Alessandro Grande è il nuovo direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” di Lecce. La nomina per il triennio 2026-2029 è stata disposta dal Gran Cancelliere della Facoltà Teologica Pugliese, monsignor Giuseppe Satriano.

Per Grande si apre un nuovo capitolo in una realtà accademica che conosce già da vicino e della quale è parte attiva. Dal 2023, infatti, insegna Teologia fondamentale nello stesso Istituto che ora è chiamato a guidare. La scelta si colloca quindi nel segno della continuità e valorizza una figura già inserita nella comunità formata da docenti, studenti e personale.

Presbitero dell’Arcidiocesi di Otranto, Grande ha conseguito il dottorato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana. All’impegno accademico affianca il servizio come rettore del Seminario arcivescovile e direttore del Centro diocesano vocazioni.

Nel 2026 ha pubblicato Educati dal Padre. Una lettura teologico-spirituale della proposta educativa di Carlo Maria Martini alla luce del “principio e fondamento” ignaziano, edito da Vivere In.

Il nuovo incarico arriva in una fase di crescente apertura dell’Istituto al territorio e di dialogo con il mondo universitario e sociale. Tra le esperienze più significative rientra la collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento per il master in “Diritto e Amministrazione delle Politiche Sociali del Terzo Settore“, promosso insieme alla Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Lecce.

Il neoeletto direttore sarà ora chiamato ad accompagnare l’Istituto nel suo cammino, custodendone l’identità e rafforzandone il ruolo come luogo di formazione, ricerca e confronto, aperto alle domande della società contemporanea e alle esigenze del territorio.

Ad accompagnarlo all’inizio di questa nuova esperienza ci sono anche la vicinanza, i sinceri auguri e la preghiera dell’arcivescovo di Otranto, monsignor Francesco Neri. In un messaggio pubblicato sul sito dell’Arcidiocesi, l’arcivescovo lo ha ringraziato per la dedizione con cui continuerà a servire la comunità diocesana come rettore del Seminario arcivescovile e direttore del Centro diocesano vocazioni. Monsignor Neri ha infine espresso l’auspicio che il nuovo incarico possa favorire la crescita della formazione e della ricerca teologica, a beneficio di tutti coloro che sceglieranno di intraprendere questo percorso di studio e approfondimento.