SAN CESARIO DI LECCE – Quanto tempo assorbono ogni giorno le attività ripetitive di un negozio online? E quali di queste si possono semplificare con l’intelligenza artificiale? Da queste domande nasce l’incontro gratuito organizzato da UpVision e AI-Commerce per giovedì 3 dicembre 2026, alle 17, in via Sant’Elia 56, a San Cesario di Lecce. Durante l’appuntamento sarà presentato NeuroCart, una soluzione di intelligenza artificiale che si può integrare negli e-commerce per semplificare i processi aziendali e rendere più efficiente la gestione quotidiana delle vendite online. L’iniziativa si rivolge a imprenditori e titolari di negozi digitali che vogliono capire come usare questi strumenti per risparmiare tempo sulle operazioni di routine, migliorare l’organizzazione del lavoro e dedicare più risorse alla crescita della propria attività. L’incontro sarà anche un’occasione di formazione e confronto per le aziende del territorio interessate a conoscere le applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale nel commercio elettronico. La partecipazione è gratuita e richiede la registrazione. Per prenotarsi si può scrivere a contatti@upvision.it oppure chiamare i numeri 0832 349324 e 351 6910914.