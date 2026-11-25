<La morte dello studente leccese di 58 anni, trovato senza vita in una tenda nei pressi di un campus universitario, è una notizia che colpisce profondamente e lascia un senso di dolore e di amarezza. Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio personale e dell’intera comunità, i sentimenti della più sincera vicinanza e solidarietà.

È una vicenda doppiamente dolorosa perché dietro quella morte c’è la storia di una persona che, anche in una fase non più giovane della propria vita, aveva scelto di investire sullo studio, inseguendo un traguardo di conoscenza e di crescita personale. Un obiettivo che avrebbe meritato di poter raggiungere, senza che le difficoltà materiali diventassero un ostacolo insormontabile.

Questa tragedia ci consegna anche una domanda alla quale non possiamo sottrarci: quanto è realmente garantito, oggi, il diritto allo studio nel nostro Paese?

La possibilità di iscriversi a un’università e di portare avanti con determinazione il proprio percorso formativo non è sufficiente a rendere effettivo un diritto che la nostra Costituzione riconosce a tutti. Studiare significa anche poter vivere in condizioni dignitose, avere un luogo sicuro in cui abitare, riposare, preparare gli esami e costruire il proprio futuro.

E invece, nelle città universitarie italiane, il costo degli affitti e la crescente difficoltà di trovare alloggi a prezzi sostenibili stanno trasformando il diritto alla casa in uno dei principali ostacoli all’accesso e alla prosecuzione degli studi. Non possiamo considerare normale che uno studente sia costretto a vivere in una tenda, in un accampamento di fortuna, perché non riesce a trovare una sistemazione economicamente accessibile.

Il diritto allo studio è pienamente realizzato soltanto quando alla possibilità di accedere all’università si accompagna quella di frequentarla e viverla con serenità, sicurezza e dignità. E questo significa garantire un sistema di alloggi universitari adeguato, accessibile e capace di rispondere alle esigenze di chi, spesso affrontando grandi sacrifici personali e familiari, sceglie di investire nella propria formazione.

La morte di questo studente deve indurci tutti a una riflessione profonda e a un’assunzione di responsabilità. Non possiamo limitarci alla commozione del momento. Occorre imprimere una svolta concreta alle politiche per il diritto allo studio, perché nessuno debba essere costretto a scegliere tra il proprio desiderio di istruzione e la possibilità di vivere dignitosamente.

Una comunità che crede nel valore della conoscenza e della formazione deve fare in modo che il percorso universitario sia davvero accessibile a tutti, non soltanto formalmente, ma nella vita quotidiana.

È questo il modo più autentico per dare significato alla tragedia che oggi ci addolora>.