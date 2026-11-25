SALENTO – La sentenza del 19 novembre 2026, emessa dal Tribunale Civile di Lecce (Giudice Gabriella Nocera) consolida un principio giurisprudenziale di estrema importanza, tuttavia più volte in passato dibattuto in dottrina e giurisprudenza, in ordine al mancato assolvimento dell’onere della prova per la legittimazione attiva nella cessione dei cosiddetti “crediti in blocco”, da parte del supposto cessionario del credito. La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dagli avvocati Mario De Ventura e Marica De Luca a difesa di parte convenuta in giudizio monitorio, residente a Tiggiano, per un presunto credito avanzato da un Istituto bancario italiano, in qualità di cessionario, in forza di un debito da finanziamento maturato dall’opponente in favore di altro Istituto bancario, quest’ultimo nelle vesti di cedente.

Gli avvocati Mario De Ventura e Marica De Luca, nel suindicato procedimento, hanno evidenziato la mancanza della legittimazione attiva in capo alla società di recupero crediti, definita cessionaria del credito, non avendo quest’ultima fornito prova alcuna di essere titolare del credito ceduto dalla precedente società, definita cedente. Il giudice ha accolto la tesi sostenuta nell’opposizione azionata dagli avvocati Mario De Ventura e Marica De Luca, ritenendola assorbente in relazione a tutti gli altri motivi dell’opposizione, non per ultimo il motivo inerente alla mancata notificazione della cessione del debito al debitore ceduto.

L’opponente ha sottolineato con vigore che, nel giudizio azionato, la società di recupero crediti non ha fornito alcuna prova certa e compiuta di essere la titolare del diritto azionato, omettendo di produrre il contratto di cessione ed essendo di fatto insufficiente l’estratto ex art. 58 TUB della cessione in blocco. Sulla scia di quanto affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione è stato, infatti, confermato il principio in forza del quale la “cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione” (Cass. n. 3405/2024).

L’importante pronunciamento del Tribunale di Lecce sottolinea, peraltro, che l’osservanza di tale rilevantissimo onere probatorio, palesemente disatteso nella recente controversia, consentirebbe una verifica probatoria chiara ed esaustiva del Giudice che, invece, a fronte di tali mancanze, deve procedere ad “un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa di parte cedente”(Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020).

L’onere della prova deve quindi essere assolto dal cedente sotto un duplice profilo, formale e sostanziale. In ordine al primo è necessario, come anzi detto, che sia provata chiaramente la correttezza formale della titolarità del credito mediante cessione, valida ed efficace anche in funzione degli effetti che essa produce nei confronti del debitore ceduto, non certo residuali o marginali nell’economia “giuridica” della circolazione del credito. Sotto il profilo sostanziale, infine, la cessione deve essere completa, dovendo assumere e possedere tutti i requisiti essenziali prodotti mediante “documenti idonei a dimostrare l’inclusione de credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB”.

L’onere della prova viene quindi a mancare laddove vi sia solo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ammesso che esso sia peraltro chiaro e completo. Ciò, infatti, potrebbe valere solo ai fini dell’opponibilità, ma se l’inclusione del credito viene contestata in giudizio, il cessionario deve, in realtà, provare il contratto di cessione o, in alternativa, l’elenco dei crediti ceduti, allegato al contratto ovvero altri elementi idonei a dimostrare con certezza che il credito azionato era ricompreso nel blocco trasferito.

Il Tribunale ha pertanto concluso per l’accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell’Istituto di credito soccombente al pagamento delle spese processuali. La rilevanza della sentenza del Tribunale di Lecce va oltre il caso singolo deciso, atteso che negli ultimi anni si sono moltiplicati i decreti ingiuntivi emessi da società cessionarie e/o società di recupero crediti con produzione probatoria in giudizio incompleta o generica.

Molti debitori, presumibilmente non consapevoli dei propri diritti processuali, non propongono opposizione o, al massimo, propongono opposizione omettendo di sollevare specificamente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva che, invece, laddove sollevata con puntualità e supportata da una strategia efficace, paralizza ogni asserita e/o pretesa creditoria, come avvenuto nel caso di specie.