Di Francesco: “Prima rimonta in stagione, una delle tante cose buone che mi porto via da questa gara “

I salentini riescono a interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive: “Per la prima volta siamo riusciti a non perdere nonostante lo svantaggio, è una delle tante cose buone che mi porto via da questa gara – commenta il tecnico Eusebio Di Francesco – e, specialmente a livello difensivo, ho visto un equilibrio diverso: ho tolto qualcosa di mio per poter dare più sicurezze alla squadra, sono soddisfatto anche se avremmo potuto fare meglio a livello offensivo”.

La sosta servirà a recuperare qualche pedina: “Pierotti mancherà per tre mesi ed è difficile da sostituire, ma spero che nelle prossime settimane riusciremo a ricompletare un po’ la rosa” aggiunge l’allenatore.

Per Antonino Gallo si tratta di “un punto che fa morale e che muove la classifica – dichiara in conferenza stampa – ed era importante farlo a Torino: in spogliatoio siamo tanti leader, per quanto mi riguarda è stato bello fare 200 gare con questa maglia”.