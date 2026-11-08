Comus, l’autunno si racconta a tavola: i sapori della tradizione salentina incontrano nuove interpretazioni

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Lecce – C’è una stagione in cui la cucina ritrova alcuni dei suoi significati più autentici: il piacere di stare insieme, il calore dei piatti preparati lentamente, i profumi che riportano alla memoria le tavole di casa. È l’autunno, con i suoi ingredienti, le sue ricette e quella dimensione conviviale che appartiene profondamente alla cultura gastronomica salentina. In un angolo un po’ nascosto di Lecce, Comus – Pizza e Cucina rappresenta un luogo in cui ritrovare proprio questo spirito: una cucina artigianale, fatta di preparazioni curate, pasta fresca realizzata in casa e piatti che riscoprono i sapori della tradizione. A rendere la struttura ancora più accogliente contribuisce anche la disponibilità di un ampio parcheggio, una comodità tutt’altro che scontata, che permette di raggiungere il locale con facilità. È da questa identità che prende forma la nuova proposta autunnale, pensata per rinnovare il menù senza perdere di vista le radici della cucina del territorio.

La cucina diventa così un racconto del territorio, ma anche un’occasione per rinnovare la propria offerta. Il nuovo menù parte da una precisa identità gastronomica, quella di una cucina generosa, legata ai sapori autentici e alla convivialità, aprendosi al tempo stesso a combinazioni inedite.

Un percorso gastronomico che parte dalla tradizione contadina e si apre a nuove combinazioni, mantenendo al centro la qualità delle preparazioni e il gusto delle ricette riconoscibili. L’antipasto della casa è già una dichiarazione d’intenti: fave e cicorie, rape ‘nfucate, funghi trifolati e un assortimento di fritti artigianali che comprende pittule, polpette della nonna, crocchette di patate e arancini.

A raccontare la filosofia della cucina e le novità della stagione è Raffaele Caputo, cuoco di Comus, che ci accompagna alla scoperta della nuova proposta gastronomica.

Quanto conta il legame con la tradizione nella costruzione del nuovo menù?

“La tradizione rappresenta il punto di partenza della proposta gastronomica di Comus. Non si tratta semplicemente di riproporre ricette del passato, ma di conservarne l’identità, valorizzando ingredienti e sapori che appartengono alla memoria del territorio. È una cucina che guarda alle proprie radici, senza rinunciare a una sensibilità contemporanea.

La pasta artigianale, in particolare, assume un ruolo centrale: accanto a preparazioni profondamente radicate nella tradizione salentina, come ciceri e tria, arrivano ricette che seguono la stagionalità e giocano sull’incontro tra ingredienti e consistenze. È il caso delle orecchiette con crema di zucca, guanciale croccante e cacioricotta, che giocano sull’equilibrio tra dolcezza, sapidità e consistenze differenti, oppure dei cavatelli con funghi, salsiccia e caciocavallo, che uniscono la consistenza della pasta artigianale alla ricchezza di un condimento avvolgente. Tra le new entry anche i ravioli artigianali con provola e mortadella, un incontro di sapori che punta su un ripieno ricco e filante”.

Tra i nuovi inserimenti spiccano piatti che combinano ingredienti e sapori diversi. Qual è l’idea alla base di queste proposte?

“L’intento è ampliare la scelta, introducendo abbinamenti capaci di sorprendere, ma senza allontanarsi da una cucina generosa e riconoscibile. La stagionalità offre l’occasione per sperimentare nuove combinazioni, mantenendo sempre un rapporto diretto con il gusto e con la convivialità.

Un equilibrio che si ritrova anche nella proposta dedicata alla carne, dove la brace e le cotture lente restituiscono centralità a preparazioni che fanno parte della cultura gastronomica locale. Tra le novità spiccano i pezzetti di cavallo salentini, cucinati lentamente in terracotta con pomodoro, erbe aromatiche e spezie: un piatto che richiama la cucina delle domeniche in famiglia e che conserva tutto il carattere della tradizione.

Una preparazione che invita, inevitabilmente, alla scarpetta. Anche il momento del dessert conserva un’impronta familiare. La crostata con marmellata e la torta della nonna, con ricotta fresca e gocce di cioccolato fondente, riportano ai sapori della pasticceria casalinga. La novità è rappresentata dai calzoncini ripieni di ricotta e Nutella, serviti caldi e fragranti”.

San Martino da Comus: il piacere di ritrovarsi a tavola

“Novembre porta con sé anche un appuntamento che appartiene alla tradizione popolare e alla cultura della convivialità: la festa di San Martino. L’11 novembre Comus dedica alla ricorrenza un menù fisso pensato per riunire amici e famiglie intorno a una tavola ricca di sapori autunnali”.

L’attenzione alla convivialità proseguirà per tutto il mese. Per tutte le domeniche di novembre, infatti, Comus propone un menù fisso, rinnovando l’invito a concedersi un pranzo in compagnia e a scoprire le proposte del fine settimana. Una formula che permette di vivere la cucina del locale attraverso percorsi gastronomici pensati per la condivisione, valorizzando le preparazioni artigianali e il piacere di ritrovarsi a tavola.

La possibilità di scegliere tra le proposte del menù alla carta e i percorsi fissi, insieme a una location riservata, lontana dal ritmo più frenetico del centro cittadino ma facilmente raggiungibile grazie all’ampio parcheggio, completa l’esperienza di Comus. Un luogo in cui la cura delle preparazioni, la pasta fatta in casa e l’attenzione alla tradizione diventano gli elementi distintivi di una proposta che mette al centro l’accoglienza.

Dalla cucina della memoria alle nuove combinazioni, Comus attraversa l’autunno riscoprendo il valore delle cose semplici: una tavola imbandita, il piacere di condividere e quei sapori che, soprattutto in questa stagione, sanno ancora raccontare una storia.