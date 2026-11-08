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Comus, l’autunno si racconta a tavola: i sapori della tradizione salentina incontrano nuove interpretazioni

di Clarissa Rizzo

Dalla pasta fatta a mano ai piatti della memoria contadina, passando per le novità del menù autunnale. E l'11 novembre un appuntamento speciale dedicato a San Martino, nel segno della convivialità.