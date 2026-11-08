Eccellenze gastronomiche salentine: Piselli, piccoli legumi dal sapore concentrato

I piselli salentini, in particolare le varietà locali come il Pisello Nano di Zoula o di Vitigliano, sono piccolissimi, estremamente teneri, dolci e ricchi di sapore.
Coltivati da generazioni negli orti familiari del capo di Leuca e della Grecìa Salentina, questi piselli venivano raccolti a mano a primavera dalle donne di casa. La loro particolarità è che, grazie alla ricchezza del terreno e al clima temperato, non hanno quasi bisogno d’acqua d’irrigazione: crescono “a secco”, concentrando tutti gli zuccheri e gli aromi. In dialetto si dicono piseddhi, ed erano l’ingrediente immancabile nei pranzi della domenica di primavera.
Si cucinano in umido nella pignata con cipolla e pomodoro, oppure abbinati alle seppie fresche nel classico piatto di mare e terra.
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