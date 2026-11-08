La Cce Lsb Lecce esulta in casa contro Monopoli e centra la seconda vittoria consecutiva

Prima vittoria in casa per la Cce Lsb Lecce. Dopo due successi esterni, gli uomini di coach Michelutti hanno rotto il ghiaccio anche tra le mura amiche del Pala San Giuseppe da Copertino liquidando Monopoli col punteggio di 82-69 al termine di una gara equilibrata, che ha visto ben 11 cambi di leadership nell’arco della partita. Con questa affermazione i biancoblu sono saliti a quota 6 punti del campionato interregionale di serie C maschile – Girone L della Conference Sud. Della gara salta agli occhi il quarto periodo dei padroni di casa. Nella fase decisiva del confronto, i locali hanno alzato l’asticella annichilendo i viaggianti con 28 punti realizzati e appena 10 subiti. Ma partiamo con ordine: il primo quarto è scivolato all’insegna dell’equilibrio. Entrambe le formazioni si sono misurate a viso aperto impattando il 20 pari al termine della prima frazione con un Divac da 7 punti a referto. Il braccio di ferro è proseguito nel secondo periodo. E mentre Monopoli sembrava aver preso il sopravvento, i salentini hanno piazzato un parziale di 8-0 nel finale chiudendo il secondo round avanti di 3 lunghezze. Un possesso pieno in favore dei padroni di casa al giro di boa di una gara ancora tutta da vivere. Ma dopo la pausa lunga, la reazione di Monopoli ha messo i locali in serie difficoltà. I padroni di casa sono apparsi poco precisi al tiro favorendo la rimonta di Monopoli, che dal -3 della fine del secondo quarto sono passati al +5 della fine del terzo. Ma con una reazione di grande orgoglio, i leccesi hanno risalito la china nei minuti finali della gara aumentando i giri del motore sul piano dell’intensità e della voglia di portare a casa una vittoria che sul parquet amico mancava dalla scorsa stagione. Al termine della gara i biancoblu hanno festeggiato insieme ai propri sostenitori, che hanno apprezzato lo sforzo prodotto in campo dai ragazzi di Michelutti nel momento di maggiore sofferenza. Archiviato il successo del Pala San Giuseppe da Copertino, la squadra presieduta da Sandro Laudisa tornerà ad allenarsi per preparare la prossima trasferta, in programma domenica 15 novembre sul parquet della Ap Monopoli, con palla a due alle 18.

Cce Lsb Lecce – Monopoli Seaugullls: 82-69

Parziali: (20-20/25-22/9-17/28-10)

Progressivi: (20-20/45-42/54-59/82-69)

Cce Lsb Lecce: Johnson 11, Petrachi, Pallara 15, Di Coste 11, Esposito, Flores 7, Divac 19, Tinto 9, Mocavero 8, Turco, Guadalupi 2, Guido. All. Michelutti.

Monopoli Seaugullls: Casato 4, Sorino 4, Annese 6, Formica 3, Procaccio, Ferraretti 18, Garcia 16, Rollo 8, Grillo 10, Modena, Atiodjia. All. Morè.