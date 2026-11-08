La fauna del Salento: la Civetta, la filosofa con le zampe

La civetta è un piccolo rapace notturno alto circa 20 cm, dalle forme arrotondate, piumaggio bruno macchiettato di bianco e due enormi occhi gialli sbarrati incastonati in un disco facciale piatto. Non ha i ciuffi auricolari (le ” orecchie” di piume) tipici dei gufi.

Nell’antica Grecia la civetta era il simbolo sacro di Atena, dea della sapienza, dell’intelligenza e della strategia: compariva persino sulle monete d’argento (le tetradramme). Nel Medioevo, purtroppo, la cultura popolare capovolse la sua fama, trasformandola ingiustamente in un uccello del malaugurio a causa delle sue abitudini notturne e del suo verso acuto. La civetta è in realtà un formidabile ed utilissimo predatore ecologico: caccia topi, maggiolini, cavallette e piccoli rettili. Ha una vista ed un udito pazzeschi ed è capace di ruotare la testa fino a 270 grad

Guardare una civetta di giorno è un’esperienza comica. Quando osserva qualcosa che non capisce, inizia a fare dei piegamenti sulle zampe e a muovere la testa a scatti a destra e sinistra come se stesse ballando la breakdance o cercasse il segnale Wi-Fi. Altro che divinità solenne della sapienza!