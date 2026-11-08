Domani ad Agrogepaciok super ospiti Tommaso Foglia e Renato Bosco e il Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok

Due grandi protagonisti della pasticceria e della pizza contemporanea italiana, Tommaso Foglia e Renato Bosco, saranno i super ospiti di lunedì 9 novembre ad Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in corso fino a mercoledì 11 novembre al Centro Fiere di piazza Palio, a Lecce. La 21ª edizione della manifestazione, organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, prosegue con un programma che intreccia alta formazione, dimostrazioni tecniche, concorsi professionali e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche. Martedì 10 novembre i riflettori saranno puntati anche sulle nuove generazioni, con il debutto del concorso dedicato agli studenti degli istituti alberghieri e alla patata dolce di Frigole. Mercoledì 11 novembre, infine, il tradizionale showcooking stellato di chiusura vedrà protagonista Domingo Schingaro, Executive Chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE – TOMMASO FOGLIA, RENATO BOSCO E IL CONCORSO PIZZAGROGEPACIOK

Tra i protagonisti più attesi della 21ª edizione c’è Tommaso Foglia, pastry chef, docente e formatore, tra i volti più apprezzati della pasticceria contemporanea italiana e giudice del programma televisivo Bake Off. Cresciuto in una famiglia di panettieri, ha iniziato il proprio percorso nell’alta gastronomia al ristorante stellato Don Alfonso 1890, maturando successivamente importanti esperienze professionali internazionali, da Roma a Dubai, passando per Positano, Marrakech e Irlanda. La sua visione della pasticceria unisce rigore tecnico, creatività e attenzione alla condivisione delle competenze, con uno sguardo particolare alla valorizzazione dei giovani talenti.

Foglia sarà protagonista di due appuntamenti nel Forum Pasticceria, coordinato dall’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce. Dalle 11.30 alle 13 proporrà una dimostrazione dedicata alla colazione contemporanea, con la preparazione di Brioche Dark Caramel e Cake Fava Tonka. Dalle 15 alle 17 tornerà al lavoro con la monoporzione “Tahiti – Ti porto al cinema”, una creazione che esprime la sua ricerca tra tecnica, gusto e originalità. A seguire, dalle 17 alle 18.30, i maestri pasticceri Luigi Derniolo e Massimiliano Baglivo presenteranno “Cioccolatini 2.0”, approfondimento dedicato alle nuove interpretazioni della pralineria.

Altro super ospite della giornata sarà Renato Bosco, conosciuto come il “Pizzaricercatore”, uno dei nomi di riferimento della pizza contemporanea italiana. Da oltre quarant’anni esplora il mondo degli impasti, delle fermentazioni e delle lievitazioni, sviluppando nuove interpretazioni dell’arte bianca e ampliando le possibilità espressive della pizza. Insignito del titolo di Maestro dell’Impasto da Gambero Rosso, Bosco ha fatto della sperimentazione la propria cifra distintiva, dando vita a creazioni come Crunch®, DoppioCrunch® e Aria di Pane®. Il suo lavoro mette in relazione tradizione artigianale, ricerca tecnica e innovazione, attraverso uno studio continuo delle materie prime e dei processi di lavorazione.

Due gli appuntamenti che lo vedranno protagonista ad Agrogepaciok. Nel Forum Panificazione, dalle 13 alle 14.30, Bosco affiancherà il maestro Matteo Toma in una dimostrazione a quattro mani dal titolo “La baciata, un’unica anima, evoca il pane e la pizza”, dedicata all’incontro tra due grandi espressioni dell’arte bianca. Nel Forum Pizzeria, dalle 16 alle 17, sarà invece protagonista di “Aria fritta: il volume, la leggerezza e la croccantezza attraverso la frittura”, un approfondimento sulle potenzialità degli impasti e sulle tecniche di preparazione.

La giornata del Forum Pizzeria, coordinato dai Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, sarà caratterizzata anche dalla 6ª edizione del Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok, dedicato alla preparazione della pizza tonda classica. Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle 10, mentre la competizione prenderà il via alle 11. Alle 17 è prevista la presentazione di Delizia Spa, con lavorazione in diretta della mozzarella, seguita alle 17.15 dalla dimostrazione “La Contemporanea Altograno”, a cura del maestro Cristiano Taurisano di Luppolo & Farina, specialist Casillo. Alle 18 la premiazione del concorso.

Nel Forum Panificazione, coordinato dal maestro Matteo Toma, il programma inizierà alle 11 con una dimostrazione dedicata alla pizza alla pala. Dalle 15 alle 16 spazio alla pizza dessert, realizzata da Matteo Toma insieme allo staff dell’Artigiano della Pizza di Parabita, mentre dalle 17.15 alle 18.30 il maestro Andrea Toma proporrà una dimostrazione dedicata al pane casereccio.

Il Forum Cucina, curato dall’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, sarà dedicato al tema “Quando la cucina incontra la pizza: contaminazioni, tecniche e nuove prospettive gastronomiche”, un’occasione di confronto sulle connessioni tra due mondi sempre più vicini, tra ricerca sugli impasti, nuove tecniche e interpretazioni contemporanee del gusto.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE – I GIOVANI TALENTI, LA PATATA DOLCE DI FRIGOLE E LE NUOVE FRONTIERE DELLA PASTICCERIA

Martedì 10 novembre Agrogepaciok metterà al centro la formazione delle nuove generazioni e la valorizzazione delle produzioni locali con il debutto del concorso gastronomico “Radici e innovazione – La patata dolce al piatto”, in programma nel Forum Cucina.

La competizione è rivolta agli studenti del quarto e quinto anno degli istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, chiamati a realizzare un menù salato completo utilizzando la patata dolce coltivata a Frigole. Una sfida che unisce creatività, competenze tecniche e conoscenza delle materie prime del territorio, offrendo ai giovani concorrenti la possibilità di sperimentare nuove applicazioni gastronomiche di un prodotto della tradizione locale. La premiazione è prevista dalle 18 alle 19.

Nel Forum Pasticceria la giornata si svolgerà con il coordinamento tecnico della FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria, attraverso un programma di dimostrazioni dedicate alle nuove tendenze dell’arte dolciaria.

Alle 11 il maestro pasticcere Marco Andronico presenterà le “Torte da forno moderne”; dalle 12.30 alle 13.30 il maestro Giuseppe Zippo proporrà la “Monoporzione Gioia”. Alle 14 sarà la volta della maestra pasticcera Sandra Ricchiuto con “Il Frollino di Sandra”, seguita dalle 15 alle 16.30 dalla maestra Serena Cosma, protagonista della dimostrazione “Red Velvet Gluten Free”. A chiudere il programma, dalle 17 alle 18.30, il maestro Enrico Casarano con “Torte Innovative”.

Nel Forum Panificazione, coordinato dal maestro Matteo Toma, si comincerà alle 11 con la focaccia artistica. Dalle 12.30 alle 13.30 spazio alla puccia salentina con Mamì Impasti d’Autore; alle 15 una dimostrazione dedicata alla pizza alla pala e, dalle 17.15 alle 18.30, la preparazione delle puccette salentine con impasto alla pizzaiola, a cura di Matteo Toma.

Il Forum Pizzeria proporrà dalle 17 alle 18 un confronto tra differenti interpretazioni della pizza contemporanea: “La Pizza Contemporanea” del maestro Riccardo Toraldo contro la “Teglia Romana” dei maestri Gabriele Urso e Luigi Marra, specialist Casillo. Un appuntamento dedicato alle caratteristiche degli impasti, alle tecniche di lavorazione e ai diversi risultati in termini di struttura e consistenza.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE – GRAN FINALE CON LO CHEF STELLATO DOMINGO SCHINGARO

La 21ª edizione di Agrogepaciok si concluderà mercoledì 11 novembre con un altro grande protagonista della gastronomia italiana: Domingo Schingaro, chef pugliese ed Executive Chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. Insignito della Stella Michelin, dei Tre Cappelli della Guida de L’Espresso e delle Due Forchette del Gambero Rosso, Schingaro sarà protagonista alle 13 del tradizionale showcooking stellato di chiusura della fiera.

La sua cucina mediterranea valorizza gli ingredienti vegetali, la biodiversità pugliese e il rispetto della stagionalità. Durante la dimostrazione presenterà tre preparazioni: zucca, salsa olandese e fondo di zucca; ruote pazze e cipolla margherita; verza maturata ai tre pepi. Le sue creazioni saranno accompagnate dai vini di Feudi di Guagnano, cantina ufficiale dell’appuntamento.

Nella stessa giornata, il Forum Pasticceria ospiterà l’11ª edizione di “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, il concorso dedicato al pasticciotto salentino, simbolo dell’identità dolciaria del territorio.

Con 10.000 metri quadrati di spazio espositivo, oltre 400 brand nazionali e internazionali, 200 ore di formazione professionale, quattro Forum e quattro concorsi, Agrogepaciok conferma la propria vocazione di punto d’incontro tra imprese, professionisti, grandi maestri e nuove generazioni, nel segno della qualità, dell’innovazione e della valorizzazione dell’artigianato agroalimentare.

ORARI DI APERTURA

Dal 7 al 10 novembre: 10.00–19.00

Mercoledì 11 novembre: 10.00–18.00