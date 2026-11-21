SALENTO – Quando la fatica e lo spettacolo del ciclocross incontrano uno scenario mozzafiato – dal Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea al Litorale di Punta Pizzo –, il risultato è un perfetto connubio capace di esaltare sport e territorio.

Per domenica 22 novembre sono circa 250 gli atleti iscritti in rappresentanza di 57 società, provenienti da almeno otto regioni (Puglia, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Marche) e un’organizzazione impeccabile targata Leo Constructions Racing Team in collaborazione con Caroli Hotels e con il patrocinio del Comune di Gallipoli. Sono questi gli ingredienti che promettono grande appeal e tanti motivi di interesse per il Trofeo Nazionale Leo Constructions Racing Team – Ciclocross del Salento, terza prova del circuito Mediterraneo Cross.

In uno degli ambienti costieri più rappresentativi del Salento, riaccendendo i riflettori sul ciclocross (ultimo precedente nel dicembre 2024 con lo svolgimento dell’ultima prova del Giro Regioni Ciclocross), la manifestazione diventa così occasione preziosa per raccontare il territorio, coinvolgere le comunità locali, promuovere una cultura sportiva attenta all’ambiente e favorire la destagionalizzazione attraverso il turismo sportivo.

Lungo un tracciato di 2,6 chilometri caratterizzato dalla presenza della sabbia e dello sterrato, tra la macchia mediterranea e il mare, il clichè prevede quattro fasce di partenza: la prima per esordienti uomini e donne (durata 30 minuti, il via alle 10:00); la seconda per allievi uomini e donne (30 minuti, start alle 10:45); la terza dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda, terza e quarta fascia dai 45 anni in su (tempo gara 40 minuti con partenza alle 11:30); la quarta ed ultima partenza per le categorie élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 12:30).

Un motivo in più per poter godere degli splendidi scenari della costa salentina anche in pieno periodo autunnale, che comunque non mancherà di suscitare come sempre grandi emozioni in tutti i partecipanti e gli appassionati.

Dal Salento al nord della Puglia per un appuntamento datato sabato 21 novembre all’infuori del ciclocross agonistico ma sempre un volano per il movimento regionale delle due ruote: sport, storia ed enogastronomia locale si intrecciano nella cicloturistica in mountain bike organizzata dal sodalizio Team Off Road Barletta nello scenario di Canne della Battaglia. Inserita nel calendario del progetto «C.O.S.T.A.» in sinergia con l’ATS Stupor Mundi, la manifestazione mira a promuovere la mobilità dolce e la valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche del territorio. Il ritrovo è fissato alle 10:00 presso il parcheggio antistante la Stazioncina di Canne della Battaglia, punto di partenza di un itinerario immerso tra i sentieri della valle dell’Ofanto e l’area archeologica cannense. Al termine della pedalata, spazio alla convivialità con un ristoro e una degustazione di prodotti tipici presso la stessa Stazioncina di Canne, grazie all’ospitalità dell’Oasi del Viandante.