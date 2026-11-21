Ingredienti per 2 persone:
1 cucchiaio di farina
150 gr di zucchero
100 gr di acqua
succo di mezzo limone
buccia di 1 limone
Procedimento:
In un pentolino far sciogliere lo zucchero con metà dell’acqua;
portare ad ebollizione e spegnere la fiamma:
aggiungere la buccia del limone e lasciare in infusione per almeno 30”;
aggiungete la farina a pioggia;
aggiungere il succo di limone mescolando con cura in modo da avere un composto omogeneo;
mettere sul fuoco e lasciare addensare fino al raggiungimento della consistenza desiderata;
lasciare raffreddare e servire.
Claudia Forcignanò
Continua a leggere
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Torta senza lattosio
- EnogastronomiaFood blogger in vetrina: Timballo di anelletti al forno di Cinzia Carcia
- EnogastronomiaFood blogger in vetrina: filetto di salmone ripieno di pistacchi e robiola di Margherita Daverio
- AttualitàPresentata in Provincia l'edizione 2026 del Concorso Gastronomico Regionale "Cuochi e Fantasia - Premio Salvatore Colì" in programma il 18 marzo a Lecce
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Cipolline in agrodolce
- EnogastronomiaRicetta del giorno: Trofie ai frutti di mare