Per la 12esima giornata la Lazio, dopo un anno, ritorna ad ospitare il Lecce allo stadio Olimpico (fu inaugurato il 17 maggio 1953 con la partita Italia – Ungheria 0-3 e venne chiamato “Stadio dei Centomila”, dopo aver ospitato i Giochi Olimpici del 1960 fu ribattezzato “Stadio Olimpico”). È la 25esima volta che si gioca un Lazio – Lecce in campionato. Il bilancio dei giallorossi nelle precedenti 24 partite (le prime cinque in Serie B e le ultime diciannove in Serie A) è il seguente: 2 vittorie (uno 0-1 e un 1-2), 8 pareggi (tre 0-0, due 1-1, due 2-2 e un 3-3) e 14 sconfitte (tre 1-0, due 2-0, tre 3-0, un 3-2, due 4-0, un 4-1 e due 4-2). I gol del Lecce sono stati, quindi, 19 e quelli della Lazio 49 (media di due gol a partita).

Nelle 19 partite giocate in Serie A il Lecce fa registrare questi dati: 2 vittorie (uno 0-1 e un 1-2), 5 pareggi (uno 0-0, due 1-1, un 2-2 e un 3-3) e 12 sconfitte (tre 1-0, due 2-0, due 3-0, un 3-2, un 4-0, un 4-1 e due 4-2). Le reti fatte dal Lecce sono state 17 e quelle dalla Lazio 40.

Due, quindi, sono stati gli allenatori, finora, che sono stati capaci di vincere in casa della Lazio. Il primo fu Luigi De Canio nel 2011 e il secondo è stato Marco Giampaolo nel 2025.

Gli altri allenatori del Lecce che sul campo della Lazio, finora, sono riusciti ad evitare la sconfitta sono stati: Giovanni Di Marzio (2-2 nel 1980), il “romano” Carlo Mazzone (tre volte, tutte per 0-0, nel 1987, nel 1988 e nel 1989), Zdenĕk Zeman (3-3 nel 2004), Mario Beretta (1-1 nel 2008), Serse Cosmi (1-1 nel 2012) e Marco Baroni (2-2 nel 2023).

La partita con più spettatori fu quella che si giocò il 31 agosto 2003, alla prima giornata (finì con la sconfitta per 4-1 e fu il 100esimo ko del Lecce fuori casa in Serie A); i presenti furono 47.760.

Una sola volta la partita non si è giocata allo stadio Olimpico. Il 17 settembre 1989 essendo lo stadio indisponibile perché interessato da importanti lavori di ristrutturazione in vista del Campionato Mondiale del 1990, si giocò allo stadio “Flaminio”; la Lazio vinse per 3-0

In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate a Roma una sola volta. Il 30 agosto 1987, nell’ottavo girone eliminatorio, la Lazio dell’ex mister Eugenio Fascetti, davanti a 17.386 spettatori, sconfisse il Lecce di mister Carlo Mazzone per 1-0 (gol-partita al 44’ di Paolo Monelli). L’arbitro fu il signor Paolo Bergamo di Livorno.

È la quinta volta che un Lazio – Lecce si gioca nel mese di novembre. Questi i quattro precedenti: nel 1980 finì 2-2, nel 1982 ko per 3-0, nel 2019 ko per 4-2 e nel 2025 ko per 2-0. Tranne in marzo si è giocato poi in tutti gli altri mesi della stagione calcistica.

Nella sua storia il Lecce ha giocato fuori casa, comprese tutte le competizioni, nel giorno 21 novembre le seguenti partite: una in Serie A (pesante ko, per 6-0, in casa dell’Inter nel 1999), due in B con sconfitta. entrambe per 1-0 (con il Monza nel 1976 e con il Brescia nel 2009) e due in C con una vittoria e una sconfitta.

La prima sfida tra le due squadre nella capitale risale a 46 anni fa. Si disputò il 23 novembre 1980, all’11esima giornata, in Serie B. Fu la prima volta in assoluto che il Lecce mise piede nel famoso stadio “Olimpico” di Roma. In seguito a un grave illecito sportivo (società e giocatori della Lazio e del Milan, dietro compenso, avevano “concordato” il risultato di Milan – Lazio del 6 gennaio 1980; i rossoneri vinsero per 2-1) la società biancoceleste (come anche il Milan) fu retrocessa d’ufficio in Serie B. Quello fu il primo grande scandalo nel nostro calcio che fu chiamato “calcioscommesse” o “totonero” che interessò dirigenti di società, giocatori e scommettitori (il presidente del Milan Felice Colombo fu prima arrestato e poi radiato). Rimasero implicate otto squadre di Serie A e cinque di B (tra queste anche il Lecce) e furono arrestati il 23 marzo 1980 con una clamorosa operazione al termine delle partite, sul terreno di gioco (24esima giornata di Serie A e 27esima di Serie B), alcuni dirigenti e calciatori (tra questi anche Claudio Merlo del Lecce). Quel giorno, nel tardo pomeriggio, ci fu un violento terremoto con epicentro ad Ariano Irpino (Avellino) che causò circa 3.000 morti, quasi 9.000 feriti e circa 300.000 sfollati.

Ritorniamo a quella prima partita. Quel giorno i biancocelesti di mister Ilario Castagner si schierarono con: Moscatelli; Spinozzi, Citterio; Perrone, Pochesci, Mastropasqua; Viola, Sanguin, Chiodi, Bigon, Greco (37’ Garlaschelli). Il portiere di riserva dei laziali fu l’ex Aldo Nardin (nell’estate del 1976 era stato ingaggiato dal Lecce; giocò 123 partite subendo 69 reti). I giallorossi del presidente Francesco Iurlano e di mister Giovanni Di Marzio (aveva sostituito quindici giorni prima l’esonerato Bruno Mazzia) giocarono, invece, con: De Luca; Lorusso, Miceli; Manzin (29’ Biagetti), Mileti, Re; Cannito, Improta, Bresciani, Maragliulo, Magistrelli (40’ Gardiman). La partita fu arbitrata dal signor Pier Luigi Magni di Bergamo. Il Lecce passò in vantaggio al 15’ con Carlo Bresciani, la Lazio capovolse il risultato con i gol di Chiodi al 63’ e di Viola al 70’, ma il Lecce cercò a tutti i costi il pareggio e l’ottenne al 73’ con Giovanni Re che fissò, così, il risultato finale sul 2-2.

La prima partita in Serie A si giocò il 30 aprile 1989, alla 26esima giornata. Il Lecce di mister Carlo Mazzone contro la Lazio di mister Giuseppe Materazzi (ex giallorosso e capitano negli anni Settanta), davanti a 28.935 spettatori, ottenne un pareggio (0-0).

Tra i pareggi vale la pena ricordarne uno che definire strano, rocambolesco o altro sarebbe riduttivo. L’11 dicembre 2004, alla 15esima giornata, in Serie A (di sabato e in notturna), davanti a 33.707 spettatori, la partita si chiuse con un beffardo 3-3. Il Lecce del presidente Quirico (Rico) Semeraro (Patron il padre Giovanni Semeraro) e di mister Zdeněk Zeman, dopo otto sconfitte di fila, contro la Lazio del presidente Claudio Lotito e di mister Domenico Caso passò in vantaggio al 10’ con Babù e raddoppiò al 33’ con Valeri Bojinov, al 40’ Bojinov, con una splendida rovesciata, segnò il terzo gol, ma l’arbitro Gianluca Paparesta di Bari inspiegabilmente annullò la marcatura (nessuno capì il motivo, forse solo lui vide un fuorigioco?). Il primo tempo si chiuse, quindi sullo 0-2. Nella ripresa la Lazio al 51’ segnò con Rocchi e pareggiò al 69’ con Di Canio su calcio di rigore concesso per un fallo del maliano Souleymane Diamoutene su Rocchi. Il Lecce, in grande giornata, segnò al 76’ ancora con Babù, ma al 78’ Di Canio, in una molto dubbia posizione di fuorigioco, segnò il gol del definitivo e immeritato, per i biancocelesti, 3-3. Per il signor Paparesta di Bari fu soltanto una giornata nera? Sta di fatto che il Lecce subì un vero e proprio scippo.

Vediamo brevemente la prima storica vittoria del Lecce sull’allora campo-tabù della Lazio. Il 9 gennaio 2011, alla 19esima giornata, i biancocelesti dell’ex mister Edoardo Reja, davanti a 25.621 spettatori, furono sconfitti per 1-2 dai giallorossi di mister Luigi De Canio. Queste le reti; 39’ autorete di Muslera (LA) (su tiro di Jeda palla prima sul palo poi sulla spalla del portiere e, quindi, in rete), 47’ Mauri (LA), 72’ Grossmuller (LE). Il Lecce giocò con: Rosati; Tomovic, Gustavo, Fabiano, Mesbah; Munari, Vives, Grossmuller (85’ Ferrario); Bertolacci (68’ Coppola); Jeda, Ofere (82’ Corvia). L’arbitro fu il signor Nicola Pierpaoli di Firenze. Questa fu la vittoria n. 100 del Lecce in Serie A e anche la prima di quella stagione fuori casa (alla fine saranno quattro). I giallorossi alla fine di quel campionato ottennero la settima salvezza in Serie A.

E vediamo anche la seconda e, finora, ultima vittoria. Ẻ giusto farlo soprattutto per l’importante valenza della stessa nella storia della società giallorossa. La partita si giocò il 25 maggio 2025, alla 38esima giornata (ultima della stagione). Alla vigilia dell’ultimo atto del campionato il Lecce occupava il terzultimo posto con 31 punti insieme all’Empoli. La Lazio, invece, aveva 65 punti e le bastava un solo punto per accedere agli spareggi dell’Uefa Conference League. La retrocessione, secondo i pronostici, sembrava quasi inevitabile o quantomeno lo spareggio con l’Empoli. Il Lecce di mister Marco Giampaolo, invece, sconfisse la Lazio dell’ex Marco Baroni (essendo squalificato fu sostituito dal suo vice Fabrizio Del Rosso) per 0-1. Il gol-partita lo mise a segno al 43’ Lassana Coulibaly. I biancocelesti giocarono con: Mandas; Marušić (46’ Hysaj), Gila, Romagnoli, Tavares (73’ Pellegrini); Guendouzi, Rovella (77’ Vecino); Isaksen (46’ Pedro), Dia, Zaccagni (77’ Noslin); Castellanos. I giallorossi risposero con: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani (73’ Danilo Veiga), Berisha (59’ Kaba); Pierotti, Krstović (88’ Burnete), Karlsson (59’ Helgason). L’arbitro fu il signor Michael Fabbri di Ravenna che espulse al 47’ p.t. Pierotti per doppia ammonizione e al 93’ Romagnoli per condotta antisportiva. Gli spettatori furono circa 50.000 dei quali 3.615 leccesi solo nel settore ospiti. Questa vittoria portò il Lecce a 34 punti e l’Empoli che fu sconfitto in casa dal Verona rimase a 31 e retrocesse in Serie B insieme al Venezia (29) e al Monza (18). Arrivò, quindi, la terza salvezza di fila (la decima in totale). Al termine della partita le scene di entusiasmo sul campo e sugli spalti furono indescrivibili.

L’ultima partita si è giocata, come già ricordato, un anno fa. Il 23 novembre 2025, alla 12esima giornata (la stessa di oggi), la Lazio di mister Maurizio Sarri sconfisse il Lecce di mister Eusebio Di Francesco per 2-0. Le reti: 29’ Guendouzi e 95’ Noslin. I biancocelesti giocarono con: Provedel; Marušić, Gila (87’ Patric), Romagnoli, Pellegrini (75’ Lazzari); Guendouzi, Cataldi (46’ Vecino), Bašić; Isaksen (83’ Pedro), Dia (87’ Noslin), Zaccagni. I giallorossi risposero con: Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly (75’ Kaba); Morente (75’ N’Dri), Berisha (46’ Banda), Sottil (63’ Pierotti); Camarda (46’ Stulić). L’arbitro fu il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Napoli). I dati sugli spettatori non furono comunicati.