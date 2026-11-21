Il Santo del giorno: San Mauro. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quantu chiù forte chiove, chiù prima scampa. Significato: Quanto più forte piove prima finisce.
– Sono nati in questo giorno
1694 Voltaire
1965 Bjork
1973 Ines Sastre
1975 Andrea Pezzi
– Proverbio
La ragazza è come la perla; men che si vede e più è bella
– Accadde oggi
1854 l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe sposa Elisabetta di Baviera
1987 matrimonio tra gli attori Bruce Willis e Demi Moore
1995 4° test nucleare nel Sud del Pacifico effettuato dalla Francia
– Scoperte
1756 John Smeaton reinventa il calcestruzzo