Il Santo del giorno: San Mauro. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quantu chiù forte chiove, chiù prima scampa. Significato: Quanto più forte piove prima finisce.

– Sono nati in questo giorno

1694 Voltaire

1965 Bjork

1973 Ines Sastre

1975 Andrea Pezzi

– Proverbio

La ragazza è come la perla; men che si vede e più è bella

– Accadde oggi

1854 l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe sposa Elisabetta di Baviera

1987 matrimonio tra gli attori Bruce Willis e Demi Moore

1995 4° test nucleare nel Sud del Pacifico effettuato dalla Francia

– Scoperte

1756 John Smeaton reinventa il calcestruzzo