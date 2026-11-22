Ingredienti per 4 persone:
250 gr di pasta
150 gr di ricotta fresca
150 grammi mandorle sgusciate e tritate
1 spicchio di aglio
10 pomodori secchi sott’olio
1 mazzetto di basilico fresco
80 gr di pecorino grattugiato
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento:
Tagliare a strisce sottili i pomodori secchi;
Tritare finemente il basilico fresco;
Tritare l’aglio;
Aggiungere le mandorle;
Amalgamare il tutto in una coppa;
Aggiungere la ricotta e il pecorino;
Amalgamare bene diluendo con un filo di olio evo;
Condire con sale e pepe;
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata;
Scolate al dente e condire con il pesto alla genovese
Claudia Forcignanò
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