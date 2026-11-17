LECCE – Da giovedì 19 novembre a venerdì 4 dicembre presso il Cinelab Bertolucci di Lecce sei appuntamenti per immaginare un futuro più giusto, solidale e sostenibile. È “Cineterritorio”, la rassegna di Oikos aps che integra proiezioni e talk tematici dedicati ai territori, ai conflitti che li attraversano e alle pratiche collettive che provano a trasformarli.

Cineterritorio è promossa nell’ambito del progetto SemiNativi – Coltivare comunità, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, realizzato in partenariato con Salento km0 (capofila), Agribimbi, Fattizze d’Arneo, Oikos, Eccom, un progetto integrato e transgenerazionale che promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche.

La rassegna

Sei appuntamenti per provare a leggere il territorio non come uno sfondo, ma come uno spazio vivo. Un invito a guardare, discutere e prendere posizione.

Al centro la scuola, gli spazi della memoria e della partecipazione, le città, le economie, l’ambiente e le comunità. «Se il territorio non è soltanto il luogo in cui viviamo, ma uno spazio in cui si esercitano diritti, si producono conflitti e si costruiscono possibilità – dichiarano gli organizzatori – allora conoscerlo significa anche capire chi lo abita, chi lo attraversa e chi prova a cambiarlo».

La rassegna è in programma presso il Cinelab Bertolucci, nel Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole 36).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Info e prenotazioni 346 5258315.

Il programma

Si comincia giovedì 19 novembre con un appuntamento dedicato alla scuola, come spazio fondamentale di formazione, emancipazione e costruzione della cittadinanza, ma anche come luogo attraversato da trasformazioni profonde e da un conflitto che riguarda il modello di società che vogliamo costruire.

Alle 18 apre la serata la proiezione del documentario “Distruzione pubblica” di Federico Greco e Mirko Melchiorre. Il lavoro ricostruisce un processo che attraversa decenni di trasformazioni: dagli Stati Uniti di fine Ottocento alle politiche europee degli anni ’90, fino alle riforme italiane dell’autonomia scolastica. Attraverso le voci di docenti, filosofi ed esperti, il documentario interroga il rapporto tra scuola, mercato, conoscenza e diritto all’istruzione.

A seguire, alle 19.45 si parlerà dei temi affrontati nel documentario nell’incontro con il regista Mirko Melchiorre, Angelo Salento, docente di UniSalento, Edoardo Carbone rappresentante degli studenti di O.S.A., Chiara Ammassari rappresentante degli studenti dell’U.D.U.; modera la giornalista Lara Gigante.

Venerdì 20 novembre al centro la relazione tra l’ambiente e le comunità umane nel tempo.

Si parte alle 18.30 con la proiezione del documentario “È tutto qui” di Silvia Luciani, che racconta la resistenza quotidiana di chi resta, la cura, il rapporto tra generazioni e la possibilità di immaginare un futuro anche quando il mondo intorno cambia radicalmente.

Dopo il terremoto più forte degli ultimi cinquant’anni che colpisce il Centro Italia, Federica vede distrutto il suo sogno di realizzare un asilo nel bosco. Maria, 85 anni, perde tutto, compresa la propria casa. Entrambe scelgono di restare nel paese, mentre gli altri se ne vanno. Federica ricostruisce il suo asilo in una tenda yurta; Maria cerca di resistere in un piccolo container.

L’esperienza raccontata dal film apre una domanda che riguarda da vicino anche il nostro territorio: quale ruolo può avere l’educazione nel costruire comunità più consapevoli, capaci di prendersi cura dei luoghi e di generare nuove possibilità? Dalla scuola alla formazione in natura, riconosciuta dalla normativa pugliese, il confronto mette al centro il rapporto tra apprendimento, esperienza diretta e territorio, interrogandosi sulle condizioni necessarie perché queste pratiche diventino opportunità concrete per le nuove generazioni.

Dalle 19.45 questi temi saranno affrontati nell’incontro con vicepresidente della Regione Puglia, , docente di UniSalento, di Oikos APS; modera Lara Gigante.

Il programma proseguirà giovedì 26 novembre con una serata incentrata su memoria, resistenza e il prezioso ruolo degli archivi, con la proiezione del documentario “43 cassette” di Giacomo Villa e l’incontro con Mimmo Quarta conduttore di R&D Vibes, Benedetta Terminello dell’Ex Opg Je so’ pazzo di Napoli; modera la giornalista Alessandra Lupo.

Venerdì 27 novembre al centro il rapporto tra città, persone e possibilità di rigenerazione con il documentario “L’altra città” di Christian Sabatelli e Pippo Cariglia e l’incontro con il regista Cristian Sabatelli, Andrea Ferreri di Edizioni BePress, Daniele Ianne dello spazio culturale Casello della Cupa; modera Valerio Pascali.

Giovedì 3 dicembre si parla di economie e crisi con il documentario “The cost of growth” di Thomas Maddens seguito dall’incontro con Marianna Lentini, sociologa, Virginia Rondelli del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto e Duilio Romanello del Comitato Custodi del Bosco d’Arneo.

La rassegna si chiude venerdì 4 dicembre con una serata dedicata ad ambiente e territori. In apertura il documentario “A noi rimane il mondo” di Amin Ferrari, a seguire l’incontro con il regista Armin Ferrari, Jadel Andreetto del progetto culturale Resistenze in Cirenaica, Katia Manca di Oikos APS; modera Lara Gigante.

SEMInativi – coltivare comunità

SEMInativi – coltivare comunità promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche mettendo in rete energie e luoghi culturali e sociali già attivi sul territorio, unendo educazione, arte, ecologia e socialità.

Stare nella natura, partecipare a una piantumazione collettiva o a un’opera d’arte ambientale, “sporcarsi le mani”: unendo pratica ecologica e creatività artistica, il progetto mira a coinvolgere e aggregare nuovi volontari attivi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’obiettivo è mostrare come il volontariato possa essere un’attività stimolante ed efficace, capace di generare benessere sia per chi vi partecipa sia per la comunità e l’ambiente.

Dalla rete sinergica di progetti e attività costruita da SEMInativi, nei territori di Zollino, Lecce, Cutrofiano, Collepasso e Nardò è già in corso lo sviluppo di un Parco rurale diffuso in cui realizzare una community educativa, con i giovani protagonisti di percorsi di sperimentazione, co-progettazione, creatività, agricoltura sociale, cittadinanza attiva. Il Parco rurale diffuso mette in rete diversi spazi pubblici e luoghi privati gestiti da enti del terzo settore, già presidi di rigenerazione, rafforzandone l’impatto sociale.

Attraverso una metodologia partecipativa, vengono attivati momenti di aggregazione e di riflessione sui temi della collaborazione attiva del cittadino alla tutela del territorio, e con il coinvolgimento di enti e istituzioni.

Tra le azioni di punta del progetto SEMInativi ci sono il Vivaio di Comunità, un incubatore per “i boschi del futuro” inaugurato di recente a Fattizze d’Arneo (Nardò, Le) e la Casa delle sementi già attiva presso Piantagrani, in agro di Cutrofiano, uno spazio comunitario per custodire, scambiare e propagare i semi contadini nato dalla collaborazione di Salento Km0 – che a Piantagrani ha la sua sede operativa – e Monoculture Meltdown – CLIMAVORE x Jameel at RCA.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, il circo teatro segue il CineGreen, il cineforum di film di animazione ideato da Oikos realizzato in quattro appuntamenti presso il laboratorio urbano To Kalò Fai di Zollino (Le).