LECCE – Transitare sulle strade di Lecce? Si salvi chi può. Sono giornaliere le segnalazioni che pervengono a Cittadinanzattiva Aps tramite il suo coordinatore territoriale, Angelo Oliva, che lamentano ed evidenziano lo stato di degrado e di pericolo non più tollerabile in cui si trovano quasi tutte le strade di Lecce. Ci vengono segnalati i pessimi interventi e rattoppi effettuati dalle varie ditte per lavori di Enel, Acquedotto Pugliese su moltissime strade che una volta terminati i lavori non effettuano il ripristino a regola d’arte lasciando le strade con evidenti e pericolose deformazioni, avvallamenti e con bitume difforme rispetto al manto stradale esistente.
Tali pessimi interventi, tra l’altro, non vengono doverosamente controllati dai tecnici comunali per verificare il corretto rifacimento che dopo giorni presenta buche e distaccamento di materiale creando un pericolo per la circolazione. Il coordinatore di Cittadinanzattiva Aps, Angelo Oliva, fa appello all’amministrazione comunale a voler porre rimedio con l’adozione del rifacimento totale della bitumazione su moltissime strade e con provvedimenti sanzionatori e di addebito su eventuali danni nei confronti delle ditte appaltatrici per porre fine a tale inaccettabile e non più tollerabile degrado.
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