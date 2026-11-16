Sport, al Social Football Summit di Torino il modello della Regione che investe su inclusione, territori e futuro

Trenta milioni di euro mobilitati, 16.766 richieste pervenute attraverso sei avvisi pubblici e una strategia che mette al centro il diritto allo sport, l’accessibilità e la valorizzazione dei territori. La Puglia si presenta al confronto nazionale del Social Football Summit – nona edizione dell’appuntamento di riferimento in Italia per la football industry, che nei giorni scorsi ha riunito all’Allianz Stadium di Torino oltre 250 relatori tra club, leghe, istituzioni e imprese – portando i risultati di un percorso ambizioso e una visione precisa: fare dello sport una leva strutturale di sviluppo sociale, benessere e crescita delle comunità.

Al centro dell’appuntamento, “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, il progetto con cui l’assessorato allo Sport ha scelto di trasformare il riconoscimento europeo in un programma concreto di investimenti, coinvolgendo amministrazioni locali, associazioni, società sportive, famiglie e atleti. Una partecipazione particolarmente significativa, che restituisce la misura dell’interesse suscitato dalle misure regionali e della domanda di sport che attraversa l’intera comunità pugliese.

“Il dato delle 16.766 richieste ci dice una cosa molto importante: lo sport in Puglia è una necessità sentita, una domanda collettiva che merita risposte strutturali. Non abbiamo voluto limitarci a celebrare un titolo europeo, ma utilizzarlo come occasione per cambiare prospettiva e lasciare un’eredità concreta. Una palestra accessibile, un impianto riqualificato, un bambino che può finalmente iscriversi a un’attività sportiva, una persona con disabilità che trova spazi e attrezzature adeguati: è in queste opportunità che misuriamo il valore del nostro investimento. La nostra ambizione è una Puglia in cui nessuno debba rinunciare allo sport per ragioni economiche, geografiche o legate alla propria condizione personale”, dichiara Cristian Casili, assessore allo Sport della Regione Puglia. “A Torino non abbiamo solo raccontato ciò che la Puglia ha fatto, abbiamo seminato. I contatti nati in questi giorni con organizzatori, università e istituzioni sono il punto di partenza per portare in Puglia nuovi eventi e costruire collaborazioni durature, che resteranno anche dopo il 2026” aggiunge l’assessore Casili.

La distribuzione delle risorse evidenzia una strategia che agisce su più livelli, dalle infrastrutture ai sostegni individuali. La parte più consistente dello stanziamento, 22 milioni di euro, riguarda l’impiantistica sportiva per i Comuni, misura che ha raccolto 184 richieste e punta a rafforzare la rete degli spazi destinati alla pratica sportiva.

Ai Grandi Eventi Sportivi sono stati riservati 5 milioni di euro, con 132 domande pervenute, mentre 1 milione e 50 mila euro sono stati destinati alle Manifestazioni Sportive, che hanno registrato 754 richieste. Due interventi che riconoscono il valore delle manifestazioni di rilievo e, al tempo stesso, sostengono la vitalità delle iniziative diffuse, capaci di animare le comunità e promuovere le diverse discipline.

La dimensione sociale dell’investimento emerge con particolare evidenza nelle misure rivolte all’accessibilità e alle nuove generazioni. Per le Attrezzature Sportive per normodotati e persone con disabilità sono stati stanziati 950 mila euro, con 582 richieste. I Voucher Sportivi per Minori, finanziati con 400 mila euro, hanno invece registrato 14.153 domande, confermandosi la misura con la maggiore partecipazione.

A completare il quadro, 300 mila euro per le Eccellenze Sportive, misura che ha raccolto 961 richieste e che guarda alla valorizzazione dei talenti e dei percorsi agonistici di rilievo.

La partecipazione al Social Football Summit ha offerto alla Regione Puglia una vetrina di confronto e condivisione con i protagonisti del mondo sportivo, istituzionale e dell’innovazione: un’occasione di dialogo con organizzatori di eventi, leghe, federazioni, club e operatori della sport industry presenti al Summit, con prospettive di collaborazione con il mondo universitario e con altre istituzioni pubbliche e private impegnate nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione applicate allo sport.

“Puglia Regione Europea dello Sport 2026” vuole lasciare un segno che vada oltre il calendario delle manifestazioni e la durata del riconoscimento europeo. L’obiettivo è consolidare una cultura dello sport accessibile a donne e uomini, bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, nella consapevolezza che una comunità che offre a tutti la possibilità di praticare sport è una comunità più sana, coesa e capace di guardare al futuro.