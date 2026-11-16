Porto di San Cataldo, continua la battaglia sulle carte: 25 milioni, studi universitari e incarichi al centro dello scontro

LECCE – Il porto turistico di San Cataldo divide la politica leccese prima ancora di prendere forma sul mare. A separare maggioranza e opposizione è il significato attribuito ai documenti che accompagnano l’opera da 25 milioni di euro: il centrodestra sottolinea che la soluzione immaginata dall’architetto Alfredo Foresta ha già superato un decisivo vaglio tecnico; per Lecce Città Pubblica non chiariscono ancora come l’infrastruttura potrà essere realizzata nel suo complesso, con quali servizi a terra e attraverso quali ulteriori passaggi. Nel mezzo ci sono la consulenza da 400mila euro affidata all’Università del Salento, lo schema planimetrico del professor Tomasicchio, gli incarichi esterni del Comune e il rapporto tra il porto e il futuro Piano urbanistico generale. La maggioranza parte dall’Accordo di programma tra Regione e Comune, che considera il documento fondamentale per ricostruire il percorso amministrativo.

Quell’intesa disciplina compiti, tempi e modalità di gestione delle risorse e smentisce la rappresentazione di un progetto affidato soltanto agli annunci. Il finanziamento, dunque, viene inserito in una cornice di impegni istituzionali che, secondo la sindaca Poli Bortone, rende concreto il cammino dell’opera. A sostenere questa posizione è soprattutto il lavoro commissionato all’Unisalento. L’incarico, del valore indicato di 400mila euro, aveva il compito di esaminare la compatibilità e la fattibilità ambientale dell’intervento, valutando dove e come collocarlo lungo venti chilometri di costa. Non soltanto una riflessione generale sul litorale, quindi, ma un approfondimento che, nella ricostruzione della maggioranza, doveva offrire gli elementi necessari a individuare una soluzione praticabile prima della firma dell’accordo. È qui che assume centralità lo schema del professor Tomasicchio: la relazione universitaria contiene una planimetria sostanzialmente corrispondente all’idea di Foresta: un porto a isola, nella configurazione su palafitte, collocato a ridosso della darsena (che potete vedere nella foto di copertina).

La corrispondenza tra i due disegni viene indicata come la prova che la proposta dell’architetto, già presentata nel 2024 sui tavoli di Fitto e Salvini, sia stata sottoposta a una verifica scientifica. Secondo la maggioranza, gli studi universitari ne confermano la compatibilità con il quadro dei vincoli e arrivano a giudicare migliorativo l’inserimento della soluzione nel paesaggio. È su questo passaggio che il centrodestra fonda la propria risposta alle contestazioni: lo schema non sarebbe rimasto una suggestione grafica, ma sarebbe entrato in un percorso di valutazione condotto da tecnici ed esperti. La coalizione respinge perciò come pretestuose le domande che mettono in dubbio l’esistenza di una base documentale e accusa Lecce Città Pubblica di proporre una lettura mistificatoria dell’istruttoria. La conclusione politica della maggioranza è che il porto si possa fare e che il lavoro dell’Università rappresenti il principale sostegno tecnico alla scelta.

Resta però il punto su cui insiste la minoranza: quali aspetti siano stati verificati, su quali elaborati si sia svolta la valutazione e quali questioni debbano ancora essere affrontate nei successivi livelli di progettazione e nelle procedure autorizzative. Il richiamo agli studi, infatti, è il centro della risposta del centrodestra, mentre Lcp chiede di conoscere gli elementi che consentano di valutare la realizzabilità dell’intero sistema, comprese le connessioni con la terraferma. Il gruppo di minoranza, che fa capo all’ex sindaco Carlo Salvemini, ha raccolto in un dossier di ventotto pagine documenti amministrativi, studi scientifici, contratti e determinazioni comunali, formulando dieci domande. Precisa inoltre di non avere mai sostenuto che il porto non debba essere costruito o che sia impossibile realizzarlo. La contestazione riguarda il grado di definizione di una scelta destinata a incidere sul futuro della marina e della città. Dove sorgeranno le infrastrutture a terra? Quanto costeranno e chi le finanzierà? Come saranno affrontati i vincoli ambientali e paesaggistici? E perché il percorso di adozione del Pug è stato fermato per puntare su un intervento la cui realizzabilità complessiva, secondo l’opposizione, non è ancora dimostrata? Un altro terreno di confronto è quello degli incarichi professionali.

Lecce Città Pubblica richiama l’affidamento a Foresta da 52.020 euro per contribuire alla valutazione delle alternative progettuali e vi legge una contraddizione rispetto alla tesi di una soluzione già individuata: “Se il progetto è già stato scelto, quali alternative stiamo ancora valutando?”. Cifre e funzioni alimentano il dibattito su come sia organizzato il lavoro tecnico attorno all’opera. La maggioranza difende in particolare la presenza di Foresta, considerandolo l’ideatore della proposta e una figura necessaria a coordinarne lo sviluppo. Distingue la regia del piano del porto dalla progettazione che dovrà dimensionare e definire le singole componenti dell’infrastruttura e attribuisce all’architetto un ruolo strategico anche per gli sviluppi a terra e per il collegamento con le linee guida del nuovo Pug. Proprio il rapporto tra mare e città è al centro dell’intervento dell’ex assessora all’Urbanistica Rita Miglietta. La sua critica investe una visione che giudica sproporzionata rispetto alle caratteristiche del litorale: “San Cataldo non è Montecarlo, lo ha capito anche Flavio Briatore”. Miglietta descrive il progetto, presentato come un mega porto a idrogeno da circa settecento posti barca, come un rendering ancora privo di un futuro certo e contesta soprattutto l’assenza, allo stato, di opere a terra: “Un porto senza costa è un porto senza città e senza comunità”. Alla prospettiva della grande infrastruttura contrappone il rafforzamento di approdi e piccoli porti efficienti, richiamando il Cis e il Parco costiero del Mare di Lecce. Adriana Poli Bortone respinge questa lettura e rivendica l’ambizione dell’intervento. La sindaca sostiene che l’amministrazione abbia attratto interesse nazionale e internazionale attorno a un progetto da 25 milioni e conferma la volontà di procedere, pur precisando che la conferenza dei servizi sarà convocata quando ne ricorreranno le condizioni.

La definizione degli oppositori da parte della sindaca come “tuttologi” e “iettatori” ha poi aperto un ulteriore fronte politico, al quale Lcp ha risposto chiedendo documenti: “Un finanziamento non è un progetto, un rendering non è una verifica di fattibilità e un insulto non è una risposta”. Il centrodestra mantiene la propria posizione: l’accordo istituzionale, gli approfondimenti universitari e la planimetria di Tomasicchio costituiscono, nella sua lettura, una sequenza coerente che sostiene la soluzione di Foresta. È su quelle carte che la maggioranza rivendica la solidità del percorso e la scelta di andare avanti.