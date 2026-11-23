Due giovani talenti del Liceo Artistico Pietro Colonna premiate al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti

GALATINA – Il Liceo Artistico “Pietro Colonna” di Galatina festeggia un importante riconoscimento: due giovani studentesse dell’Istituto si sono distinte nell’ambito di un prestigioso contesto artistico internazionale, portando a casa un risultato che premia talento, creatività e sensibilità espressiva.

Le alunne premiate sono D. M., autrice dell’opera “Nel silenzio delle onde”, realizzata nel 2026 con tecnica mista, acrilici e carboncino e G.D., che ha presentato “Radici di vita”, un’opera progettata e realizzata in ferro a partire da un unico blocco.

I due lavori sono stati selezionati dalla Giuria della IX edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, nell’ambito del Progetto Scuola “Sulle Orme di Michelangelo” 2026, tra le opere più meritevoli presentate dagli studenti.

Le opere delle due ragazze saranno pubblicate nel Catalogo Ufficiale della IX edizione del Premio, accanto a quelle dei vincitori assoluti, in considerazione della qualità e del valore artistico dei lavori.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 22 novembre 2026, alle ore 10, presso il Palazzo della Cultura di Cardoso di Stazzema, in provincia di Lucca.

La presidente del Premio, Barbara Benedetti, ha espresso un ringraziamento speciale alla scuola diretta dalla professoressa Maria Rita Meleleo, e al professor Fortunato Vittorio Tundo, referente del progetto, per l’attenzione e la cura con cui hanno accompagnato le ragazze nel percorso artistico.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per il Liceo Artistico “Pietro Colonna” e testimonia quanto sia importante offrire agli studenti occasioni concrete per esprimere il proprio talento, sperimentare linguaggi artistici e confrontarsi con realtà culturali di respiro nazionale e internazionale.