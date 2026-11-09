È ora Maglie inaugura la nuova sede: «Uno spazio sempre più vicino ai cittadini»

Maglie. Una presenza sul territorio che continua a crescere e che ha portato anche alla necessità di uno spazio più adeguato “È Ora Maglie” ha inaugurato ieri sera la nuova sede in via Giulio De Giuseppe 67, con il tradizionale taglio del nastro affidato al presidente Maurizio Maggio con la partecipazione di numerosi cittadini. Il trasferimento in una nuova sede nasce proprio dall’esigenza di rispondere a una partecipazione sempre più significativa, nel tempo, infatti, è aumentato il numero di cittadini che si rivolgono al movimento per chiedere informazioni, segnalare problematiche, avanzare proposte o semplicemente confrontarsi sulle questioni che riguardano la città. Un flusso di persone che ha reso necessario individuare locali più funzionali e capaci di accogliere questo crescente interesse, difatti la nuova sede non vuole essere soltanto un punto operativo per il movimento, ma soprattutto uno spazio aperto alla comunità, dove il dialogo possa svilupparsi con continuità e attenzione alle esigenze dei cittadini dove possano trovare ascolto. L’intenzione infatti è quella di promuovere anche iniziative culturali, momenti di confronto e occasioni di partecipazione alla vita cittadina, un ruolo centrale sarà svolto dai consiglieri comunali Marcella Marzano e Antonio De Iaco, che potranno incontrare direttamente i cittadini, raccoglierne le segnalazioni e approfondire le problematiche del territorio, portandole successivamente all’attenzione delle istituzioni e all’interno del Consiglio comunale. «Non ci siamo mai fermati», spiegano i promotori di È Ora Maglie, sottolineando la volontà di proseguire il lavoro avviato sul territorio e di mettere a disposizione della cittadinanza uno spazio realmente aperto al confronto. La partecipazione registrata in occasione dell’inaugurazione rappresenta, nelle intenzioni del gruppo, un ulteriore stimolo a continuare sulla strada intrapresa, mantenendo vivo il rapporto con la comunità. La nuova sede di via Giulio De Giuseppe si candida così a diventare un punto di riferimento per quanti desiderano avvicinarsi al movimento, contribuire alle sue attività o portare all’attenzione dei propri rappresentanti le questioni che interessano Maglie. “È Ora Maglie” punta a far crescere una corrente fatta di partecipazione, ascolto e impegno civico, una forza che, come l’acqua impetuosa di un fiume in piena, continua ad alimentarsi, ad allagare il proprio corso e a non disperdere la propria energia. Un percorso che guarda avanti, con l’ambizione di trasformare il crescente coinvolgimento dei cittadini in proposte concrete e in una presenza sempre più incisiva nella vita della città.