Al via la rassegna “Il teatro alla rovescia”

Prenderà il via domenica 8 novembre alle h.19.00 presso lo spazio scenico del Laboratorio Teatrale Prosarte di Lecce, in via Scarambone 34a, la rassegna “IL TEATRO ALLA ROVESCIA”, per la Direzione Artistica di Mino Castrignanò. Il primo appuntamento è con la performance “E’ SUCCESSO UN’ ALTRA VOLTA!”, tratta dall’omonima raccolta di opere teatrali, pubblicata con Prosartedizioni, che affronta il mistero del tempo che scorre attraverso le vicende di un antico orologio a pendolo. Al termine degustazione di vini delle Cantine San Pancrazio di San Pancrazio Salentino (LE). Ingresso libero; posti limitati, si consiglia la prenotazione su info@prosarte.it.
Mino Castrignanò
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