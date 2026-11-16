Emergenza bomba sulla nave da crociera, ma per fortuna è stata solo un’esercitazione

Gallipoli (Lecce) – Allarme bomba, ma solo per un’esercitazione. Sabato scorso, nel porto di Gallipoli si è svolta una complessa esercitazione interforze di security portuale, durante la quale è stata simulata la presenza di un ordigno esplosivo a bordo della nave da crociera, ormeggiata nello scalo cittadino con circa 300 passeggeri.

L’attività ha costituito anche un’importante occasione per testare l’efficacia del Piano Provinciale Antiterrorismo “Cristoforo Colombo”, recentemente approvato dal prefetto, verificando la tempestività delle procedure di emergenza e il coordinamento tra le diverse componenti istituzionali.

La Prefettura di Lecce ha assicurato la regia del coordinamento interistituzionale, garantendo il raccordo tra le strutture operative coinvolte in uno scenario che ha interessato simultaneamente la nave, l’area portuale e lo specchio acqueo circostante.

All’esercitazione hanno partecipato la Guardia Costiera, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, il personale di security dell’impianto portuale e l’equipaggio della nave passeggeri.

Lo scenario ha previsto la ricezione di una telefonata anonima alla Sala Operativa della Guardia Costiera, segnalante la presenza di una bomba a bordo di una nave in banchina. L’allarme ha determinato l’attivazione delle procedure di emergenza, la sospensione delle operazioni portuali e l’avvio delle attività di bomb search da parte dell’equipaggio.

Il rinvenimento di un ordigno simulato sul ponte 7 ha comportato l’evacuazione dei passeggeri e l’intervento del Nucleo Artificieri dei Carabinieri di Lecce. Contestualmente, le Forze di Polizia hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area portuale, mentre le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno interdetto la navigazione nello specchio acqueo interessato.

Particolarmente significativa è stata la fase di intervento a bordo, che ha visto operare in sinergia gli Artificieri dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il Security Team della Guardia Costiera, in stretto raccordo con il personale della nave. L’attività ha consentito di verificare l’integrazione tra le procedure specialistiche e il sistema di sicurezza di bordo, con il disinnesco dell’ordigno simulato effettuato direttamente sulla nave mediante sofisticate apparecchiature tecniche.

Completate le operazioni di bonifica e ripristinate le condizioni di sicurezza, l’esercitazione si è conclusa con il rientro a bordo dei passeggeri e dell’equipaggio e la ripresa delle ordinarie attività portuali.

L’esercitazione ha rappresentato un significativo banco di prova per il Piano Provinciale “Colombo”, confermando il valore della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. Un’importante occasione di addestramento congiunto che ha consentito di mettere alla prova l’efficacia della risposta coordinata alle emergenze e di consolidare gli standard di sicurezza portuale, a tutela dei passeggeri, degli operatori e della collettività.