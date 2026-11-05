Il 10 novembre l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso alla cerimonia di apertura percorso legalita’ Istituto San Giuseppe da Copertino

Prosegue l’impegno annuale dell’Istituto Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” nel promuovere e favorire la cultura della legalità. L’avvio del percorso sulla legalità quest’anno si terrà il 10 novembre dalle ore 18.00 nell’aula Magna della sede centrale dell’Istituto, alla presenza dell’ex procuratore nazionale antimafia , Pietro Grasso, dell’ex procuratore di Brindisi, Antonio De Donno, del commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Maria De Giovanni, del prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, del questore di Lecce, Gianpietro Lionetti, del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Giuseppe Silipo, di Sabrina Matrangola, docente e figlia di Renata Fonte, a cui è intitolata una sede di scuola primaria dell’Istituto e con la partecipazione a distanza della vice presidente nazionale dell’Associazione “Libera, Daniela Marcone.

Un incontro inaugurale del percorso annuale che da anni coinvolge gli studenti dell’istituto San Giuseppe da Copertino, guidati dalla dirigente Eleonora Giuri che sottolinea <La tessitura del “vestito della legalità”, da cucire addosso ad ogni studentessa e studente, viene realizzata giorno per giorno, nella trama del tessuto sociale, in quella cultura diffusa di contrasto all’omertà, di cura della “cosa pubblica”, da intendersi non come privilegio di pochi, ma come ricchezza condivisa, appartenente ad un “noi” che dona corpo e sostanza al concetto di comunità che cresce e si orienta, in un mondo connotato da sempre maggiori contrasti e rischi. Il certosino lavoro dell’Istituto sul tema della legalità quest’anno si concretizza in un percorso fatto di buoni esempi, di corretti ed onesti comportamenti, da proporre come modello e guida. Per tale ragione si è scelto di dare avvio al percorso annuale sottolineando il valore di figure eminenti della storia italiana, che si sono distinte nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa del bene comune. Il tentativo operato è quello di indicare la strada, di fornire una possibile alternativa alla rassegnazione, dato che la scuola è il primo luogo dove seminare e promuovere la cultura della bellezza e della cittadinanza cercando di dar voce, per una volta al suono armonioso di una “foresta che cresce” più che a quello di un albero che cade>