Sanità: Tramacere (Pd): «Carenza di medici in Chirurgia senologica al Vito Fazzi, servono assunzioni e più posti letto»

LECCE – La carenza di personale medico rischia di mettere in affanno il reparto di Chirurgia senologica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove appena due specialisti garantiscono l’esecuzione di oltre 300 interventi chirurgici all’anno. L’allarme viene lanciato dall’europarlamentare del Partito Democratico Georgia Tramacere, che sollecita un intervento tempestivo per potenziare la struttura sanitaria di riferimento del territorio salentino.
Nel Salento l’incidenza del tumore alla mammella continua a mostrare un trend in crescita, con una stima compresa tra 550 e 650 nuove diagnosi ogni anno. In questo scenario, l’esponente dem rivolge un ringraziamento agli operatori in servizio al Vito Fazzi e alla Breast Unit della Asl di Lecce per l’impegno profuso nell’assicurare standard d’eccellenza pur in presenza di organici ridotti, evidenziando tuttavia la necessità di rafforzare l’unità operativa non solo con l’assunzione di nuovi medici, ma anche con la dotazione di posti letto riservati esclusivamente alla disciplina senologica.
La riflessione si sposta poi sul piano dei finanziamenti nazionali e della tenuta del servizio sanitario pubblico. Tramacere contesta le risorse previste dal Governo nell’ultima manovra finanziaria per il Fondo sanitario nazionale, ritenendole insufficienti a compensare la spinta inflazionistica, a coprire i costi reali sostenuti dalle Regioni e a garantire appieno i Livelli Essenziali di Assistenza. Viene inoltre rilevata la mancanza di misure strutturali ed economiche idonee a contrastare la migrazione del personale sanitario verso il settore privato o convenzionato.
L’adeguamento delle risorse locali rappresenta infine, secondo il Pd, uno strumento fondamentale per arginare la mobilità sanitaria passiva. Assicurare trattamenti di qualità nel proprio territorio evita i trasferimenti fuori regione con i relativi oneri economici e psicologici a carico delle famiglie, permettendo al contempo di trattenere risorse finanziarie all’interno del bilancio sanitario della Regione Puglia.
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