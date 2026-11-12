“Entra in ospedale per esami e muore dopo quattro mesi”: aperta indagine sul decesso di un 56enne

SQUINZANO/LECCE – Entra con le proprie gambe in ospedale per un controllo senza più uscirne. Quattro mesi di calvario in ospedale, un’escalation di infezioni, interventi chirurgici a catena e, infine, il tragico epilogo. È il racconto doloroso e durissimo di Valentina Allegrini, che ora vuole denunciare quanto accaduto all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove, tra luglio e novembre 2026, si è consumata l’odissea del marito: Alberto Pezzuto, 56 anni, originario di Squinzano, morto il 10 novembre scorso. “Vogliamo solo verità e giustizia per Alberto, uomo dall’animo nobile sempre dedito alla famiglia, al lavoro ed al prossimo – è il grido d’allarme della moglie – pretendiamo una spiegazione vera e plausibile”.

Sul decesso dell’uomo, amatissimo e moltto conosciuto nella comunità di Squinzano, il pm Alfredo Manca ha disposto il sequestro della salma e, a breve, disporrà l’autopsia dopo la denuncia depositata dalla moglie in questura per il tramite dell’avvocato Maurizio Pezzuto. “Alberto – racconta la moglie – è entrato nel reparto di Nefrologia del Vito Fazzi il 9 luglio unicamente per esami ematochimici di routine. Era un paziente trapiantato di rene da ventitré anni, ma l’organo reggeva benissimo e lo stesso primario, all’inizio, era stupito per le ottime condizioni morfologiche dell’organo. Mio marito camminava, era autonomo, si alimentava regolarmente, non aveva la febbre e urinava spontaneamente. Non aveva alcuna infezione. Gli fu applicato un catetere venoso centrale in regione cervicale come accesso provvisorio per la dialisi, in attesa di valutare una terapia d’urto con cortisone. Da quel momento, però, è iniziato l’incubo”.

Questa storia condensa segnali d’allarme trascurati, in particolare legati a quell’accesso vascolare. “Già nei giorni precedenti alla biopsia renale (mai effettuata), io e i miei familiari – continua la moglie dell’uomo – avevamo notato ripetutamente la presenza di residui ematici attorno alla cannula cervicale. Lo avevamo fatto presente più volte ai sanitari. Ricordo perfettamente un episodio in cui, mentre ero al suo capezzale, Alberto fece un movimento in avanti e si verificò una copiosa perdita di sangue dal presidio. Ci allarmammo moltissimo, ma ci rassicurarono dicendo che era un catetere provvisorio e che non c’erano punti di sutura perché sarebbe stato rimosso a breve. Invece, quel presidio sporco e non adeguatamente protetto è diventato la probabile via d’accesso di un’infezione devastante”. Il quadro clinico precipita bruscamente alla fine di luglio.

“Il 27 luglio – ricorda la moglie – Alberto ha avuto i primi rialzi febbrili. La mattina del 29 luglio, intono alle sei, l’ho chiamato al telefono come nostra abitudine e non mi ha risposto. Mi ha chiamato invece un altro paziente della stanza, dicendomi di correre in ospedale perché Alberto stava male. Quando sono arrivata, la situazione era disperata: aveva una frequenza cardiaca a 130 battiti, faticava a respirare, la saturazione era al 70%, si lamentava toccandosi il petto e la febbre aveva superato i 40 gradi. Intorno all’accesso c’era sempre quel sangue secco. Nonostante le nostre insistenze, i medici hanno sottovalutato la situazione. Ho dovuto trascinare una sedia sul pavimento del corridoio per attirare l’attenzione e costringerli a intervenire. Uno dei medici della Rianimazione, quando è finalmente arrivato, (erano circa le 21.00), ha apertamente espresso disappunto dicendo che la chiamata d’emergenza andava fatta molto prima”.

Solo in quel momento viene scoperta l’infezione al cuore. “Ci dissero che aveva contratto un batterio pericolosissimo, lo Staphylococcus aureus, che gli aveva letteralmente perforato la valvola mitrale in due punti. Da lì è iniziato un percorso di interventi chirurgici drammatici: mio marito è stato operato a cuore aperto per un bypass e per sostituire la valvola, dovendo usare persino tessuto bovino per ricostruire la parete cardiaca distrutta dall’infezione”. Ma i danni si accumulavano: una lacerazione polmonare dovuta alla ventilazione meccanica, la tracheotomia, un’infezione fungina da Candida, l’infezione alla ferita sullo sterno che lo ha costretto a tornare in sala operatoria e, non bastasse, emorragie intestinali continue che a ottobre hanno reso necessario confezionare una stomia. La situazione sembrava essersi stabilizzata dopo la tracheotomia, prima dell’ultimo, fatale peggioramento. “Alberto era stato bravissimo, aveva ricominciato a svegliarsi, a parlare, a collaborare con la fisioterapia e con il supporto psicologico. Vedeva i figli e la madre ogni giorno in videochiamata e Parlavamo del suo imminente trasferimento alla Clinica Petrucciani per la riabilitazione”.

Poi, a ottobre, sono iniziati i sanguinamenti intestinali, le clip emostatiche che saltavano, l’intervento d’urgenza per la stomia. Ma il colpo di grazia è arrivato a fine mese: il 24 ottobre è dovuto tornare d’urgenza sotto i ferri perché la stomia aveva ceduto, riversando materiale organico e feci direttamente nel cavo addominale. Anche in questa occasione i medici lo davano per spacciato: “Signora, prepari i bambini all’evento perché non ci sono speranze che superi l’intervento. Abbiamo chiamato il prete per l’ultima benedizione “. Anche questa volta, però, Alberto si risveglia dopo l’intervento durato più di 4 ore in emergenza, lottando come un leone tra lo stupore dell’equipe medica. Eppure, la mattina del 23 ottobre, una TAC eseguita dai medici rileva che l’infezione interna era ormai incontrollabile.

Il 9 novembre la comunicazione definitiva. “Siamo stati convocati – prosegue la moglie – per dirci, con una freddezza disarmante, che non c’erano più speranze e che avrebbero avviato le cure palliative per l’accompagnamento terminale. Dopo oltre quattro mesi di sofferenze indicibili, passati da un reparto all’altro senza mai uscire, mio marito si è spento il 10 novembre 2026. Non ha più ripreso conoscenza dopo l’ultimo disperato intervento. Chiediamo che venga fatta piena luce su ogni singolo passaggio di questo ricovero. Alberto è entrato per un controllo ed è uscito in una bara a causa di una catena di omissioni, di infezioni ospedaliere gravissime che potevano e dovevano essere evitate, e di controlli mancati, come quella TAC che non ha visto la deiscenza della stomia. Vogliamo giustizia per lui, per i nostri figli, e vogliamo che nessuno debba mai più vivere il calvario che la nostra famiglia ha dovuto subire”.