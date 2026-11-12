Michela Rizzo, da Lecce ai Mondiali nella Repubblica Popolare Cinese

Dal 10 al 14 novembre la Nazionale di karate si raccoglie a Ostia. Poi vola in Cina, dal 20 al 22, per la Karate World Cup. Tra le azzurre c’è una ragazza di ventitré anni che a cinque varca la soglia di una palestra salentina e da allora non smette di brillare.

Al PalaPellicone di Ostia, Centro Olimpico Federale Matteo Pellicone, la vigilia ha un suono essenziale: piedi nudi sul tatami, un respiro che cerca l’accordo con un altro respiro, una voce che corregge un dettaglio che nessuno, se non lo specialista, vede. Dal 10 al 14 novembre la Nazionale italiana di karate si raduna qui, cinque giorni per rifinire l’ultima fibra del lavoro prima di partire per Hangzhou, dove dal 20 al 22 novembre si disputa la Karate World Cup. Tra le azzurre c’è Michela Rizzo.

La sua storia comincia a Lecce, in una palestra, Athlon, quando Michela ha cinque anni: una bambina, un tatami che sembra senza confini, un maestro. Si chiama Vito Barletti ed è il suo primo riferimento tecnico, colui che le mostra come un gesto possa nascere imperfetto e farsi, giorno dopo giorno, esatto. Da lui Michela riceve i fondamenti, e insieme ai fondamenti una certa idea di serietà: il rispetto per la fatica, la pazienza di ricominciare. Da lì, il karate non la lascia più. Diventa abitudine, poi disciplina, poi un modo di stare al mondo. Barletti dice di lei: «Michela ha grinta e visione, e sono speciali. Ha un’eccellenza che non le basta mai. Lei si cerca, sempre, per migliorare anche ciò che è già perfetto». Sta tutta qui la natura di un’atleta vera: chi ha già raggiunto la precisione e ancora la insegue, chi trova nel culto del dettaglio nuovi inizi. Dieci anni dopo, quella bambina indossa l’azzurro. Nel 2023, ai Campionati del Mondo di Budapest, conquista con la squadra italiana l’argento. Nel 2024, agli Europei di Zadar, un altro argento. Nel 2025, a Yerevan, sale sul terzo gradino del podio continentale. Il culmine arriva a maggio 2026, a Francoforte, dove si laurea Campionessa d’Europa. La strada di Michela attraversa anche l’università. Nel 2026 rappresenta l’Università del Salento ai Campionati europei universitari di sport da combattimento, a Tirana. Tiene insieme lo studio e l’agonismo, due impegni che chiedono tempi diversi, rinunce diverse, forme diverse di dedizione. Anche questo è un tratto di lei: nessuna scorciatoia, solo la pazienza di costruire.

La sua specialità è il kata, che nulla concede allo spettacolo. Un corpo, o più corpi insieme, disegnano nello spazio una figura e la tengono viva: organizzano lo spazio, governano il tempo, rendono visibile ciò che la pratica deposita lentamente. Viene in mente Pasolini, il corpo come luogo primo dell’esperienza e della verità, e il kata ne offre una prova silenziosa. Il gesto è pensiero che si fa carne; la precisione delle posizioni, la potenza, l’equilibrio, la continuità sono altrettante forme di onestà. Nella prova a squadre la posta si alza e si fa più umana. Non basta essere esatte: bisogna esserlo insieme. I movimenti coincidono, i tempi si accordano, l’intensità compone un’unica esecuzione. La squadra ordina le differenze senza cancellarle; chiede a ciascuna di restare se stessa e di riconoscere le altre. Michela condivide questa fatica con la formazione azzurra del kata femminile, che comprende: Terryana D’Onofrio, Elena Roversi e Carola Casale. Tra loro la fiducia, la tecnica, la tensione verso la perfezione diventano un solo respiro. La Cina chiede subito il massimo. L’Italia affronta la fase a gironi nel gruppo C, con Turchia, Iran, Nuova Zelanda e Chinese Taipei. Le prime due squadre passano ai quarti di finale. Il formato è serrato, senza spazio per il dubbio: l’esecuzione deve essere limpida e il gruppo deve restare un gruppo anche quando la tensione stringe. Per questo Ostia pesa tanto. Il collegiale è il luogo in cui il lavoro di ciascuna confluisce nel lavoro di tutte, la distanza tra allenamento e gara si assottiglia, e l’attenzione si posa su quei particolari che, a questo livello, decidono.

Eppure nessun risultato appartiene a una persona sola. Spesso lo dice con chiarezza Sabino Silvestri, presidente regionale del settore Karate FIJLKAM Puglia, «Un appuntamento come questo premia il lavoro quotidiano di società, tecnici e atleti e rappresenta una grande occasione di crescita». La medaglia, infatti, porta il nome dell’atleta, la sua costruzione ne porta moltissimi: le società che accolgono, i tecnici che correggono, le famiglie che accompagnano, una comunità intera che aspetta senza fare rumore.

Per questo la partenza di Michela riguarda Lecce, e non per un vezzo di campanile. La palestra Athlon e il maestro Barletti sono il primo anello di una catena che passa da Budapest, da Zadar, da Yerevan, da Tirana e arriva a Hangzhou senza spezzarsi. Il talento lo riceve una città, lo accoglie una palestra, lo cura un maestro che crede in una bambina di cinque anni, e solo dopo, molto dopo, il mondo lo riconosce. Una ragazza salentina rappresenta l’Italia davanti ai migliori, e una città intera si ritrova in lei: nel passo che entra nell’area di gara, nell’inchino, nel silenzio che precede il primo movimento.

“Cambiano i palazzetti, cresce la posta, si allarga la geografia – spiega il maestro Barletti – Resta il gesto imparato a cinque anni, restano le compagne accanto, resta Lecce. Quando l’esecuzione finisce e il palazzetto riprende fiato, qualcosa si scioglie, perché dietro la fatica ci sono tutti gli anni che la rendono possibile. È in questa fedeltà al proprio inizio, più che in qualsiasi retorica del successo, che si riconosce il significato più vero del cammino di Michela Rizzo: andare lontano restando se stessi”.