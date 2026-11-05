/a>

HomeCulturaSabato 7 novembre lo Spazio sociale Zei ospita a Lecce "R.A.P. Raccontami...
Cultura

Sabato 7 novembre lo Spazio sociale Zei ospita a Lecce “R.A.P. Raccontami cosa pensi”: da pomeriggio a sera laboratorio, talk e live set per approfondire la cultura hip hop