Sabato 7 novembre lo Spazio sociale Zei ospita a Lecce “R.A.P. Raccontami cosa pensi”: da pomeriggio a sera laboratorio, talk e live set per approfondire la cultura hip hop

LECCE – Sabato 7 novembre a Lecce R.A.P. Raccontami cosa pensi: da pomeriggio a sera, una tavola rotonda e un live showcase per esplorare la cultura hip hop e il potere della parola nel rap, tra espressione artistica, affermazione identitaria e impegno sociale.

L’appuntamento è nello spazio sociale Zei (Corte dei Chiaromonte, 2) a partire dalle 19 con il laboratorio Diamo forza alle parole: talking about hip hop a cura di Hip Hopera Foundation, a cui seguirà alle 21 il live showcase dei Poeti del quartiere con GKS e Nomea.

La serata è l’evento conclusivo del progetto “R.A.P. raccontami cosa pensi” ideato da Camera a Sud aps, promosso dalla Fondazione Megamark, realizzato in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila e dell’Istituto Presta Columella di Lecce.

Negli scorsi mesi il progetto ha “abitato” la scuola mettendo in dialogo gli studenti con diversi artisti legati all’hip hop, i quali hanno insegnato ai ragazzi e alle ragazze del Presta Columella a comporre le “barre” di un testo rap e trasformare i propri conflitti in una sfida creativa attraverso la pratica del “dissing”, ma anche a padroneggiare gli strumenti da dj e le tecniche di base del breacking, la danza hip hop.

A concludere questo percorso, sabato 7 novembre sarà un appuntamento fuori dalle mura scolastiche, che invita studenti, giovani, appassionati e curiosi ad essere parte attiva di una serata che esplora e omaggia la cultura hip hop. Un incontro tra generazioni per approfondire la storia del movimento e trovare nuove ispirazioni per trasformare dubbi, difficoltà, conflitti tipici dell’età della crescita in esperienze dal valore formativo attraverso gli strumenti dell’espressione creativa.

Il programma della serata

Alle 19 la serata si apre con la tavola rotonda-laboratorio Diamo forza alle parole: talking about hip hop a cura di Hip Hopera Foundation con la guida di Skid e Giuan. Attraverso l’analisi degli eventi storici che hanno segnato i quartieri più degradati di New York nel corso degli anni Settanta, viene ricostruito il processo che ha portato alla nascita dell’hip hop. Uno spazio importante è anche dedicato ad approfondire i valori fondanti alla base della Declaration of Hip Hop for Peace, vera e propria “carta costituente” sottoscritta nel 2001 da numerosi attivisti hip hop e organizzazioni tra cui l’Unesco.

A seguire, alle 21, il live dei Poeti del Quartiere, con GKS e Nomea, affronta alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: dalla condizione dei migranti in Italia al sovraffollamento carcerario, dal genocidio a Gaza all’uso indiscriminato dei social media. Un racconto in musica che restituisce al rap la sua forza di denuncia, dando voce alle contraddizioni e alle ingiustizie del presente.

Gli artisti coinvolti

Hip Hopera Foundation è un’organizzazione italiana di artisti e attivisti, nata con lo scopo di promuovere i valori fondanti della cultura hip hop individuati nella pace, nell’uguaglianza, nel rispetto. Organizza laboratori artistici e di scrittura, dibattiti, conferenze, concerti, contest, rassegne cinematografiche e musicali nell’obiettivo di realizzare una sana, formativa e costruttiva via al divertimento.

I Poeti del Quartiere nascono a Bari nel 1992. Negli anni seguenti conducono “Massimo Rispetto”, tra i primi programmi radiofonici in Puglia dedicati al rap italiano e al fenomeno delle posse. Il gruppo esordisce nel 1997 con il singolo “Non ti puoi mettere”. Nel 1999 pubblicano il loro primo album “Niente da perdere”. “Tornati con le nuove storie” è il loro secondo album (2008) che vede la collaborazione di diversi artisti della scena rap nazionale tra cui spiccano Quilo degli Sarazza, la Fossa e Gianluca “Foster” Damiani. Nel 2023 pubblicano “Megahertz”.

Nomea è rapper, bratmaker, teatrante, musicista. GKS è produttore e sound artist, muove i suoi beat tra texture ambientali, sample destrutturati e groove ipnotici in un costante dialogo tra ricerca timbrica e vocazione urbana.

INGRESSO GRATUITO