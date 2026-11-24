Il Santo del giorno: S. Flora e Maria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quiddhru ca chiui te ncrisce è buenu faci. Significato: È meglio fare ciò che più ti arreca noia.

– Sono nati in questo giorno

1826 Carlo Collodi

1864 Henri Toulouse-Lautrec

1978 Vanessa Incontrada

– Proverbio

Il regalo chiude la bocca a chi lo fa e la spalanca a chi lo riceve

– Accadde oggi

1959 pubblicazione de “L’origine della specie”. Libro in cui il naturalista Charles Darwin, l’autore, spiega la sua teoria dell’evoluzione

1976 un violentissimo terremoto uccide migliaia di persone in Turchia

1991 il cantante Freddie Mercury muore d’Aids

– Scoperte

1993 Il 24 novembre Carlo Rubbia presenta il principio del reattore per il nucleare pulito