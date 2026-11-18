Nei giorni scorsi l’imprenditrice salentina e presidente di Confapi Lecce, Giusy Gerardi, è entrata a far parte della Giunta nazionale e del Direttivo di Uniontessile Confapi per il triennio 2026-2029. La categoria rappresenta le piccole e medie imprese italiane dei comparti del tessile, abbigliamento, calzaturiero e moda ed è guidata dal neoeletto presidente nazionale Matteo Cavelli.

Proprio nell’ambito di questo nuovo prestigioso incarico Gerardi si farà portavoce – a livello nazionale – dell’esigenza di tutelare le piccole e medie imprese del Salento, che rappresentano uno straordinario modello produttivo spesso tramandato di generazione in generazione e riconosciuto da tutti. Un modello che, se non salvaguardato, rischia di essere fagocitato dalla logica del mercato internazionale delle acquisizioni. Va tutelato un fondamentale modello di imprenditoria locale, spesso della piccola impresa a carattere familiare, che ha determinato lo sviluppo e la crescita economica del nostro territorio. Per Confapi Lecce si tratta del valore inestimabile di competenze acquisite e di una produzione che non è solo artigianale, perché produce comunque volumi rilevanti di merci. Valori che non devono essere assolutamente dispersi, ma vanno salvaguardati ad ogni costo rispetto ad un modello industriale diverso, quello delle multinazionali, basato esclusivamente sul capitale.

«Negli ultimi anni, i grandi marchi del lusso hanno intensificato l’acquisizione o l’ingresso nel capitale di numerose realtà produttive italiane: concerie, tessiture, calzaturifici, laboratori di pelletteria, maglierie e aziende specializzate nelle lavorazioni più complesse – spiega la presidente Giusy Gerardi – Un fenomeno sempre più evidente, poiché il pregio del lusso non dipende soltanto dalla forza del brand o dalla creatività stilistica, ma anche dal patrimonio di conoscenze artigianali e industriali che rende possibile un prodotto d’eccellenza. Il Salento rappresenta un caso significativo di questa tendenza. Questi interventi confermano il valore strategico attribuito dal mercato del lusso internazionale alle competenze produttive del territorio salentino».

«Queste operazioni producono indubbiamente ricadute positive sul territorio – prosegue Gerardi – Un’impresa a conduzione familiare, radicata da generazioni in un distretto, può disporre delle risorse necessarie per rinnovare gli impianti, formare nuove maestranze, gestire il ricambio generazionale e pianificare l’attività con maggiore stabilità. Per i grandi gruppi, l’integrazione nella filiera consente invece di presidiare più direttamente la qualità, l’origine delle materie prime, i tempi di consegna e le condizioni di produzione. L’intervento di un investitore affidabile può quindi contribuire a salvaguardare competenze rare e a mantenere nel Paese lavorazioni che, altrimenti, rischierebbero di ridursi o scomparire. Al tempo stesso, l’ingresso in un grande gruppo può incidere sull’indipendenza delle aziende coinvolte. Pur potendo continuare a svilupparsi e ad assumere, esse tendono gradualmente a perdere la libertà di selezionare la propria clientela, elaborare collezioni autonome o definire in modo indipendente le priorità industriali. Investimenti, volumi produttivi, prezzi, sedi e livelli occupazionali vengono spesso determinati altrove, in funzione delle esigenze del marchio o del soggetto finanziario che ne esercita il controllo».

«Il rischio potrebbe essere quindi che i distretti italiani in generale e salentini in particolare si trasformino, lentamente, in una rete di unità produttive dipendenti da un numero ristretto di committenti – conclude la presidente di Confapi Lecce – Con la diminuzione delle realtà autonome si riducono anche la concorrenza, l’innovazione spontanea e, soprattutto, la capacità negoziale e competitiva del nostro territorio. La produzione può restare in Italia, ma si può al tempo stesso indebolire quella trama di imprenditorialità e sapere diffuso che ha reso il Made in Italy riconoscibile nel mondo. La vera sfida consiste dunque nel trovare un giusto equilibrio: favorire investimenti capaci di rafforzare le aziende e tutelare l’occupazione, senza comprometterne identità, autonomia e legame con il contesto locale. Il Made in Italy non è soltanto il luogo in cui un oggetto viene realizzato: è un sistema di persone, competenze e imprese che deve poter continuare a esprimersi con voce propria».