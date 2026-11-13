C Gold Award 2026: ufficializzati i dieci calciatori del Casarano in corsa per il premio della Serie C

CASARANO (Lecce) – Ci sono anche dieci protagonisti della rosa del Casarano tra i 600 calciatori selezionati per l’edizione 2026 del C Gold Award, il riconoscimento ideato e promosso da Affidabile.org e dedicato ai migliori interpreti della Serie C. La lista dei candidati, stilata in collaborazione con la testata specializzata Lacasadic.com, coinvolge tutte le 60 società dei tre gironi con una ripartizione fissa per ruolo: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti per ciascun club.

Per i colori rossazzurri sono stati individuati:

Portiere: Alessandro Farroni

Difensori: Emmanuele Matino, Stefano Negro, Mario Mercadante

Centrocampisti: Raffaele Maiello, Pietro Ciotti, Niccolò Zanellato

Attaccanti: Vito Leonetti, Cosimo Patierno, Cosimo Chiricò

La scelta ha tenuto conto delle prestazioni individuali, del percorso professionale e dell’impatto dei singoli all’interno delle rispettive formazioni.

Il regolamento del premio affianca la valutazione della stampa sportiva al voto popolare. Tre calciatori, uno per raggruppamento, hanno infatti già staccato il pass diretto per l’atto conclusivo: si tratta di Davide Balestrero (Union Brescia) per il Girone A, Luigi Canotto (Perugia) per il Girone B e Giovanni Bruzzaniti (Catania) per il Girone C. A loro si aggiungeranno i dieci giocatori più votati dai tifosi in ogni girone, fino a comporre il quadro dei 33 finalisti nazionali.

I sostenitori del Casarano potranno esprimere la propria preferenza gratuitamente sulla pagina ufficiale del C Gold Award nella finestra riservata al Girone C, aperta dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 (con il limite di un voto per ciascun club), in vista della finale nazionale in programma dal 18 al 30 gennaio 2027. Giunto alla terza edizione dopo i successi di Leonardo D’Alessio (Milan Futuro) nel 2024 e di Christian Dimarco (Aurora Pro Patria) nel 2025, il riconoscimento si prepara così a incoronare il nuovo protagonista della terza serie.