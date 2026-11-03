Sud. Congedo: Governo rilancia impegno per diminuire gap con il nord

“La legge di bilancio che tra qualche giorno approda alla Camera contiene una serie di misure per il Mezzogiorno per incentivare ulteriormente il suo ruolo di locomotore dell’intera Nazione, un fatto che non era avvenuto mai nella storia della Repubblica italiana. L’attenzione particolare che il governo Meloni ha dedicato al Sud sin dai primi giorni del suo insediamento, si caratterizza anche in questa manovra, l’ultima prima delle elezioni del prossimo anno.

Solo come esempio cito alcune delle misure più rappresentative per giovani e donne: proroga al 31 dicembre del 2027 per le assunzioni a tempo indeterminato per under 35 e donne: norma per trattenere i giovani talenti del Mezzogiorno per i dipendenti under 30; fringe benefit per gli affitti esteso a 2000 euro; super-deduzione IRES/IRPEF al 140% per chi assume under 36 e al 180% per chi assume lavoratrici madri con almeno 2 figli. Insomma, il governo continua nel suo impegno e, anzi, rilancia ancora per ridurre ulteriormente il gap tra nord e sud della Nazione”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo del partito in commissione Finanze alla Camera a margine dell’iniziativa di Fratelli d’Italia alla Camera dal titolo “Sud, locomotiva d’Italia”.