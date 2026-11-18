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ROMA – Nella mattinata odierna, una delegazione istituzionale e territoriale ha vissuto un momento di straordinaria intensità e valore morale: Sua Santità il Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nell’ambito della consueta udienza del mercoledì, i detenuti della Casa Circondariale di Lecce partecipanti al progetto “Io Salvo”, insieme al Prefetto di LecceNatalino Manno, alle Autorità del territorio, tra cui in particolare il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, i vertici delle Forze di Polizia e il Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli, il Direttore Generale dell’Asl, i rappresentanti della Casa Circondariale di Lecce, oltre che l’Istruttore di Salvataggio Luca Pinto, il Presidente di Confimprese Demaniali Mauro Della Valle ed i referenti della FIN e degli esercizi commerciali partner delle attività progettuali.

Nel corso dell’incontro, caratterizzato da un profondo clima di raccoglimento e vicinanza umana, sono stati illustrati al Santo Padre i contenuti del progetto e i positivi risultati raggiunti dai 13 detenuti, tutti regolarmente impiegati nella decorsa stagione estiva in diversi stabilimenti balneari delle marine di Lecce, Melendugno e Vernole.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei numerosi percorsi promossi dalla Prefettura attraverso una piena sinergia interistituzionale, mirata a garantire la concreta attuazione del principio di rieducazione dei condannati sancito dall’articolo 27 della Costituzione. Un modello virtuoso che si traduce in un effettivo riscatto sociale e in una concreta seconda possibilità per i detenuti, offrendo loro gli strumenti per un reinserimento attivo nella società. In questo percorso di rinascita, l’impegno dello Stato e della collettività si specchia idealmente nei principi universali di misericordia, accoglienza e perdono religioso, intesi come rinnovata opportunità di crescita morale e civile per la persona.

Momento centrale della mattinata è stato l’incontro diretto con il Pontefice: Papa Leone XIV ha ascoltato con grande attenzione i detenuti, soffermandosi a lungo a parlare con loro, e ha espresso vivo apprezzamento per le finalità e i risultati delle attività progettuali avviate nel Salento.

L’incontro in Vaticano rappresenta un ulteriore e prestigioso stimolo per la prosecuzione delle azioni sinergiche legate all’iniziativa.

È stato infatti registrato un numero di 50 detenuti già in attesa di avviare il progetto per l’anno nuovo.

Contestualmente, proseguiranno le interlocuzioni con il Ministero della Giustizia ai fini della modifica dell’impianto normativo in tema di rilascio del brevetto di assistente bagnante, per consentirne il conseguimento anche ai detenuti impegnati in progettualità promosse dalle istituzioni del territorio in attuazione del dettato costituzionale.