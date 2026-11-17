LECCE -Mercoledì 18 novembre, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, si terrà l’evento “Il risparmio come capitale”, organizzato dal Professore Fernando Greco, Ordinario di Diritto privato e Direttore Scientifico del Master BFIL, che vedrà la partecipazione, in qualità di relatori, della, Dott.ssa Nadia Linciano, Segretario Generale di CONSOB, del Prof. Stefano Cappiello, Dirigente della Direzione V – Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, e del Dott. Marco Tofanelli, Segretario Generale di ASSORETI e Vice Presidente OCF.

L’autorevole panel interverrà su social trading, finfluencer e gamification, funzione sociale del mercato e ruolo dei consulenti finanziari rispetto al sistema Paese, alla protezione del risparmio, previdenza ed economia reale. L’evento, pensato per gli studenti del primo anno di giurisprudenza dei corsi di Diritto privato tenuti dal Prof. Greco e dal Prof. Russo, si inserisce tra le attività del mese dell’educazione finanziaria.

«Sono davvero molto contento di poter nuovamente ospitare nella nostra Università CONSOB, MEF ed ASSORETI, con i quali, in questi anni, abbiamo avviato delle importanti sinergie, che hanno visto la realizzazione di eventi convegnistici, partecipazioni nelle nostre attività didattiche, tanto nei corsi di insegnamento, quanto nel programma del Master BFIL.» dichiara il Professore Greco. «Novembre è, da ormai qualche anno, il mese istituzionalmente dedicato all’educazione finanziaria e ritengo sia un’opportunità significativa poter approfondire alcune tematiche di strettissima attualità e di particolare interesse soprattutto per le nostre giovani studentesse e i nostri giovani studenti. Peraltro, ci sarà una sorta di fil rouge, a collegare i frequentanti dei corsi di diritto privato con i partecipanti al nostro Master: infatti, al termine dell’evento si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi alle studentesse e agli studenti dell’ultima edizione».

Il Master BFIL rappresenta, ormai, una progettualità consolidata nell’offerta formativa dell’Ateneo. «Il nostro Master in diritto bancario, finanziario e assicurativo è giunto alla quinta edizione, raccogliendo già un numero cospicuo di iscrizioni, ancor prima della deadline ufficiale (fissata al 30 novembre p.v.): questo dato ci inorgoglisce molto» continua il Professore Greco. «Non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un quadro complessivo, che ha visto negli anni e vede tuttora il coinvolgimento diretto di Consob, Banca d’Italia, IVASS, ANIA, ABI, Istituti di credito di primario rilievo nazionale e di prossimità, Compagnie assicurative, associazioni di categoria, professionisti ed esperti del settore.». «Con CONSOB e Banca d’Italia abbiamo sottoscritto importanti convenzioni per la collaborazione in attività formative; con ASSORETI rinnoveremo a breve la convenzione che, lo scorso anno, ha visto la partecipazione di tre nostri meritevoli studenti al loro think tank “Financial Insight Assoreti” e la premiazione del migliore al Salone del Risparmio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, invece, sempre partecipato alla didattica del nostro Master, garantendo occasioni privilegiate di approfondimento, in tema di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari».

Da ultimo, ma non per ultimo, l’importanza del network con Banche e intermediari finanziari. «Posso anticipare che abbiamo avuto interlocuzioni con due importanti Istituti di credito nazionali, oltre che consolidato il rapporto con due rilevanti realtà territoriali. Le studentesse e gli studenti della quinta edizione avranno, quindi, ottime opportunità di approfondimento, sia teorico, sia professionalizzante.», conclude il Professore Greco.