LECCE – Prosegue in Puglia il percorso di formazione integrata “Violenza maschile contro le donne. Riconoscere, ascoltare, comunicare, agire”, promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e realizzato dall’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia in collaborazione con la rete dei Centri Antiviolenza.

Domani, mercoledì 18 novembre, dalle 9 alle 13, all’Università del Salento – Complesso Studium 2000 di Lecce ospiterà il quarto e ultimo modulo del programma, intitolato «Linguaggi, pratiche discorsive, narrazioni e media». Un appuntamento che pone al centro il ruolo del linguaggio e della comunicazione nella rappresentazione della violenza maschile contro le donne, con particolare attenzione alla responsabilità dei professionisti dell’informazione e delle istituzioni.

L’attenzione sarà rivolta, in particolare, all’utilizzo di un linguaggio etico e scientificamente corretto, capace di evitare stereotipi, rappresentazioni distorte e narrazioni che rischiano di spostare la responsabilità della violenza su chi la subisce.

Il percorso formativo si rivolge alle diverse figure professionali che, a vario titolo, entrano in contatto con situazioni di violenza e sono chiamate a riconoscerle, intervenire e costruire percorsi di tutela. L’obiettivo è mettere in rete competenze e professionalità differenti, promuovendo una risposta coordinata ed efficace al fenomeno.

Sono oltre 500 le iscrizioni complessive al progetto, articolato in 24 ore di formazione, suddivise in quattro moduli da sei ore ciascuno, tra lezioni teoriche e attività laboratoriali. La formazione viene replicata nelle sei province pugliesi, con l’intento di rafforzare le competenze degli operatori e favorire un approccio condiviso alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile contro le donne. «I laboratori previsti rappresentano uno spazio di confronto tra professionalità differenti – spiega Alessandro Taurino, coordinatore scientifico del progetto – e puntano a rafforzare una risposta territoriale integrata, ampia e competente, nella quale psicologi, operatori sociali, sanitari e altri soggetti coinvolti possano condividere in modo coordinato linguaggi, strumenti e modalità di intervento».