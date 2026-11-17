“Abbiamo depositato una proposta di legge per istituire, in seno al Consiglio regionale, l’Osservatorio per la tutela del diritto alla cura, con l’obiettivo di monitorare l’accesso ai farmaci e valutare l’impatto delle politiche regionali sulla spesa farmaceutica. È uno strumento che può aiutare a tenere insieme la sostenibilità del servizio sanitario e il diritto dei cittadini a ricevere cure appropriate e tempestive. L’osservatorio metterà in relazione istituzioni, professionisti sanitari e associazioni dei pazienti.” Lo dichiara il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.

“Tra i suoi compiti ci saranno l’analisi delle difficoltà di accesso ai farmaci, della continuità terapeutica e delle differenze tra territori, con attenzione alle aree interne e alle persone più fragili, ai pazienti cronici, oncologici e affetti da patologie rare. La proposta prevede inoltre pareri sui principali provvedimenti regionali in materia, un Piano annuale di miglioramento dell’assistenza farmaceutica e relazioni periodiche al Consiglio regionale.

Vogliamo rafforzare trasparenza e capacità di programmazione, affinché le decisioni siano valutate anche per i loro effetti concreti sui pazienti e sui servizi. La gestione della spesa è una responsabilità necessaria, ma deve accompagnarsi a un monitoraggio attento dell’accessibilità e dell’equità delle cure in tutta la Puglia. Ci auguriamo che la proposta trovi la più ampia condivisione da parte dei colleghi soprattutto alla luce delle cronache che esigono controlli e verifiche decisamente più puntuali”.